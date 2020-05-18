七十三屆世衛大會開議台灣無法與會將向大會提抗議函

世界衛生大會(WHA)終於在北京及港台時間今晚六點以視訊方式召開，台灣今年靠着優異的防疫成效在國際間升高抗爭，更在美國支持下推動世界各國協助，窮盡各種方法爭取參與這項國際會議，但到最後一刻，仍然沒有收到邀請函。台灣官方說，將向世衛大會提交抗議信，另友邦及理念相近國家將等世界衛生組織今年實體大會復會時再提案。

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台灣衛生福利部長陳時中今天下午在WHA視頻會議召開之前舉行記者會，承認台灣幾乎已經沒有收到邀請函的可能性了。他說，現在世衛組織最重要的議題是新冠肺炎的疫情，台灣的模式足以和世界分享，成績有目共睹，但沒辦法在會議中表達，是世界衛生組織的損失，而無法吸取其他國家經驗對台灣也不利，因此他要嚴正表達抗議，今天會向WHA秘書處遞交台灣的抗議函。

台灣外交部長吳釗燮則表示，受到新冠肺炎影響，WHA會議大幅縮短，各國都希望儘快投入疫情，因此台灣同意友邦在大會復會之後再提案。

吳釗燮更譴責中國大陸，「嘴說關心台灣，實際卻干預台灣國家參與」，他再度強調，聯合國的多項決議並沒有授權中國可以代表台灣，只有台灣人民的民選政府有資格代表台灣。他說，台灣精神就是越挫越勇，永不放棄，當國際支持聲浪越來越大，台灣離成功就越來越近了。

既然已有多國支持台灣，為什麼仍無法參加大會呢。吳釗燮解釋，中國對WHO的控制與干擾很多，即使友邦為台灣發言，但無法改變世衛組織態度，如果未來各國聲援力道大過於世衛組織時，相信有一天能讓台灣進入世衛大會。

國民黨今天下午也發布新聞指出，中共不該因為與民進黨的兩岸政治觀點不同，而漠視全體台灣人民的健康權。中華民國在1945年是提倡成立世衛組織的發起國之一。中共應正視中華民國政府及在台灣2300萬人的存在，反台獨但不要反台灣人民，因為這是處理兩岸爭議的重要起步。國民黨說，台灣屢次被拒於世衛之外，不只不符道德公義，更會讓兩岸關係快速惡化。

國民黨也呼籲蔡英文政府，對於渲染過度的國內文宣應自我節制，切勿誤導民眾，以為理念相近國家政府多支持台灣參與世衛大會的訴求，使台灣民眾期待愈高、失望愈高。政府尤須檢討「口罩外交」、「新南向政策」的執行及成效，勿報喜不報憂，並解釋為何多數受贈國或對象國，仍對台灣的參與缺乏實際支持作為。