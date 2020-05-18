世衛大會馬上開 官方透露習近平開幕受邀講話

中國官方高調顯示，中國國家主席習近平今天將應世衛組織秘書長譚德塞邀請，於第73屆世界衛生大會（WHA）視訊會議開幕式上致詞。

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據中央社今天報道稱，中國說習近平將應邀在WHA開幕式上致詞。

新華社引述中國外交部發言人華春瑩表示，中國國家主席習近平今天將應世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus） 邀請，於第73屆世界衛生大會（WHA）視訊會議開幕式上致詞。

第73屆世界衛生大會於日內瓦時間18日中午12時登場，今年因新冠病毒疫情蔓延全球，WHA史上首度以視訊會議形式舉行 。

台灣連續第4年被世界衛生組織（WHO）拒於門外，但美國近日遊說盟國，共同要求譚德塞邀請台灣參加本屆WHA，而包括伯利茲、危地馬拉、馬紹爾群島和洪都拉斯在內的近15個國家已經致函譚德塞，要求將台灣與會的問題列入議程。

該報道稱，而“外交政策””（Foreign Policy）說，中國近期也發起外交反擊行動，要求各國聯名致函敦促譚德塞，不要在WHA凸顯台灣議題。

“外交政策””（Foreign Policy）的報道還刊出中方致函譚德塞的信件，裡面寫到“中國台灣參與WHA的議題，應根據符合‘一個中國’原則來處理。然而我們對部分會員國試圖在開會期間發起所謂‘台灣參與’議題表達關切，這與會員國間的普遍共識背道而馳，即在這次視訊大會期間不應考量任何爭議性議題”。

稍早世衛組織總幹事譚德塞曾解釋沒有權力邀請台灣與會。