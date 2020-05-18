中國擬干預美國選舉報復“無理被索賠”疫情損失

被指將在今年11月選舉中遭到北京狙擊的共和黨議員柯頓。

環球時報英文版引述中國的分析家說，有鑒美國多個州政府和個別政客對中國就有關新冠狀病毒疫情的無理指控而提出的金錢索賠，中國將會向美國作出報復性的制裁，個別對北京作出無理指控的共和黨地方政客，恐怕在今年11月的選舉中受到“直接的打擊”。

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報道引述中國社會科學院美國研究所美國外交室主任袁征說：“我們必須果斷地向那些為求本身政治利益無視中美關係的個別政客採取報復，對那些提出反華議案的政客，我們必須要找出他們或他們家人與中國的商業關係。”

袁征又說：“我們不能只象徵性地對他們採取行動，而應該採取讓他們感到痛楚的報復措施。”

環時報道指出，儘管北京一直希望與華盛頓攜手合作對付疫情，但包括密蘇里州在內，美國已有數個州向中國循法律途徑提出控訴，指中國因為隱瞞疫情以致其他國家和地方未能及時作出應有的防疫措施，導致疫情失控，從而要求作出賠償，而個別的議員，包括兩黨議員在內，因有關的指控而提出多個北京視為“反華”的議案。

環時的報道又引述消息人士報道，包括參議員郝里（Josh Hawley）和柯頓（Tom Cotton）在內，至少有4個共和黨參議員，以及兩個“美國個體”已經在中國的“制裁名單”上。

消息來源進一步解釋受到制裁的人士或個體所受到的報復將會是何等的“厲害”：那些毫無根據而指責中國的共和黨議員，將面對11月選舉的後果，而密蘇里州與中國的貿易關係將會進一步惡化。

密蘇里州以及密西根、南卡羅林納以及得州等，為了吸引中國的投資，近年來已經放寬措施，以便刺激本地經濟。例如2013年，中國的雙彙集團擬收購美國最大豬肉生產商史密斯菲爾德，密蘇里州為了促成其事而特別立法予以放寬，但後來卻遭到州長否決。

儘管中國所指的“反華”議員包括共和和民主兩黨，但環時的報道似乎只針對共和黨議員，分化美國內部的政治用心昭然若揭。