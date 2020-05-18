中國芯片王獲注巨資 抵禦美國報復

正值美國採取行動阻止中國電信設備巨頭華為在全球範圍內獲得芯片之際，中國最大芯片廠商，中芯國際公告稱，國家集成電路基金二期以及上海集成電路基金二期對中芯南方分別注資15億美元和7.5億美元。路透社說，這彰顯中國進一步加大對本土芯片廠商的扶植力度。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，中芯國際稱旗下中芯南方獲國家集成電路基金等22.5億美元增資。該公司上周五晚間公告顯示，增資結束後，中芯控股持有的中芯南方股份將從50.1%稀釋至38.515%，國家集成電路基金一期和二期合計持有中芯南方37.639%的股權，上海集成電路基金一期和二期合計持股23.846%。

美國特朗普政府上周五採取行動，在全球範圍內阻止向此前被列入貿易黑名單的電信設備巨頭華為技術公司供應芯片，這引發人們對中國進行報復的擔憂，並重創美國芯片設備製造商股價。

中國商務部新聞發言人周日就美出台出口管制新規應詢發表談話稱，中方堅決反對美方發布的針對華為公司的出口管制新規，將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

路透社引據中芯國際公告，中芯南方為一間12英寸晶圓廠，主要滿足中芯國際14納米及以下先進工藝節點的研發和量產計畫而造，目前產能已達6,000片/月，目標產能是3.5萬片/月，投資總額達120.4億美元。

中芯國際5月初曾公告稱，擬於科創板發行不超過16.86億股股份。此次募資約40%用於投資於12英寸芯片SN1項目（中芯南方一期）。