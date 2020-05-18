兩會前夕官媒炮製“香港假象”為打壓升級伏筆

林鄭月娥在只有黑衣人武力但沒有警暴的「香港的真相」前見記者，2020年5月16日。

中央電視和新華社兩大中共官媒不約而同在兩會召開前夕炮製“香港假象”，扭曲和抹黑香港反修例運動，顯然是為了將打壓香港的政治力量升級。

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央視17日推出《另一個香港：探尋修例風波背後的真相》系列專題片，第一及第二集分別名為《香港之亂》及《風從何來》，每集影片皆逾半小時；特首林鄭月娥上周五記者會才以“香港的真相”為主題，兩者同樣高舉“真相”之名，吹噓假象為實，令人相信兩者一脈相承，屬早有預謀的政治操作。

而新華社則在17日晚發表評論，指香港反修例運動本質是“顏色革命”，“越來越多的事實和證據表明”，反修例示威活動開始不久，“便演變為街頭暴力和本土恐怖主義”，警方還多次查獲槍支、子彈、炸彈、劇毒化學品等國際恐怖襲擊常用武器。示威活動的“黑暴”“恐怖”行徑，“鐵證如山，不容抵賴”。

央視播放的專題，片中先重提1998年金融風暴及2003年沙士疫情，塗脂抹粉訛稱香港在“偉大祖國”支持下渡過難關；影片繼而帶出去年港府推出逃犯條訂修訂引來市民不滿，最終走上街頭，並將事件歸咎香港反對派，點名指控壹傳媒集團創辦人黎智英、前立法會議員李柱銘及“律政司前司長”（應為前政務司司長）陳方安生等“港獨分子和反華勢力”藉機“煽動禍港”；同時更批評香港教育制度問題嚴重，點名香港眾志秘書長黃之鋒及教協等，指他們帶領和支持學生鬧事及宣揚“港獨”。

影片又訪問“各界人士”，統統都是建制及親共派，包括美心家族成員伍淑清、立會議員廖長江及前刑事檢控專員江樂士等，而受訪的“西方學者”則名不副實，例如英國學者羅思義（John Ross），一向被譏為“洋五毛”，他曾經稱自己為倫敦市前副市長，但是其實只是倫敦經濟與商業政策署署長；另一“專家”亞當蓋瑞（Adam Garrie）亦曾經被外媒踢爆本寂寂無聞，卻突被菲律賓網站以“國際專家”包裝而“揚名”。

此外，影片一面倒指斥抗爭者破壞香港，卻未有提及港府官員野蠻、警暴等問題，亦避而不談回歸後大陸多次粗暴干預香港及跨境執法，甚至沒把林鄭為修例風波致歉的片段輯錄其中。

對於國家宣傳機器發功，蘋果日報的報道引述香港科技大學社會科學副教授成名就認為，央視節目受眾明顯非港人而是大陸人，透過抹黑污衊港人抗爭運動建立“防火牆”防止他人模仿，很多西方國家批評中國隱瞞疫情，各國敵意籠罩下，北京希望消滅香港“顛覆”因素，故不同範疇都會加強打壓，如近日針對教育界的火頭或會燒至大學，基本法23條亦隨時重來，“打壓會一浪接一浪，加強港人的政治無力感，令大家放棄抗爭意志，這是它（北京）最想做到。”

立會教育界議員葉建源批評，央視影片指控完全不是事實，雖然去年反送中修例教協有呼籲教師遊行，但從沒發動學生參加，批評央視扭曲事實。

報道又引述公民黨黨魁、立會議員楊岳橋批評“紀錄片”一味推卸責任，“去年根本不需要任何人煽動，如果要，都是林鄭，以及保皇黨煽風點火，漠視香港人真實聲音所致”。他指香港已進入“後真相時代”，權力機關把真相修改、扭曲，嘗試構造另一套事實。

新華社17日深夜發出題為“香港須認清真相‘再出發’”的稿件，對粉飾警察暴力的監警會報告照單全收，批評示威者“暴力”、“恐怖”背後，本質上是一場有組織的“顏色革命”。