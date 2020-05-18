台灣親陸女星罕曝被索陪睡 拒絕後還遭拳暴

台灣女星劉樂妍今天在微博po文，指今天有個選角的演員副導演跟她借錢。這名副導演說他會還，但劉認為“還不還錢，這件事情根本沒人敢想。”接着，劉樂妍突然爆料起自己曾遭遇兩次“潛規則”陪睡事件。一次是選角導演石筱磊，當時劉樂妍婉拒了對方，未料對方居然就動手打人。另一次是製片人田慶山，因為他要潛規則別的女生，那位女生要劉樂妍保護她，保護過後卻遭到男方造謠，說劉樂妍難配合，叫別人不要用她。

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據聯合新聞網今天報道稱，中國不打中國人? 劉樂妍驚爆曾被要求“陪睡” 拒絕還被暴力相向。該報道引述翻自中國微博台灣藝人劉樂研今 (18) 天爆料指，她自己曾被中國導演要求“潛規則”陪睡，最後還因為自己婉拒而被對方暴力相向。

該報道稱，中國藝人劉樂妍今 (18) 日在微博爆料，自己曾被中國導演要求“潛規則”陪睡，最後還因為自己婉拒而被對方暴力相向。

據該報道說，話題回到一開始講的副導演借錢一事，劉樂妍表示，大家都從她身上賺到錢，她真的不介意，這是她的榮幸，所有任何人要的任何回扣，她通通都會給，一句話都不會說。“但問題是，我還沒有賺到錢，我拿什麼給？”

劉樂妍分享她的經歷後，底下許多網友力挺留言“不要臉的人太多，而我的部分興趣愛好就是和不要臉的人杠到底”、“哪有導演跟演員借錢的，沒有錢，不借！有也不借！”、“這個真的沒辦法借的，當然不要藉了！”、“希望你好好的，工作一帆風順！”。

據該報道，台灣藝人劉樂妍因時常發表親中言論、攻擊台獨而頻頻登上新聞版面，今（18）日她在微博透露有副導演向她借錢，還扯出自己先前因拒絕潛規則而被打，劉樂妍坦言不陪睡是對自己的要求，至於其他的虧其實都能承受。

劉樂妍在微博稱，“在這個行業裡面只要不陪睡，其他什麼虧我都能忍，什麼虧我都可以吃。”劉樂妍坦言若在她拒絕潛規則後，對方沒有再持續糾纏，自己也不會公開，這是對這個行業潛規則的尊重，同時強調自己不擅長應酬，不菸也不酒。

對於借錢一事，劉樂妍表示自己很樂意，只可惜現在就是還沒開工，沒賺到錢自然沒辦法給，“我真的不介意，這是我的榮幸，所有任何人要的任何回扣，我通通都會給，我一句話都不會說，但問題是，我還沒有賺到錢，我拿什麼給？”

該報道沒有提及涉及此一爆料的有名有姓的中國導演與製片人是否發表回應。