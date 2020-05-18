台積電已停華為新訂單

日本媒體今天透露說，世界最大的半導體代工企業台積電（TSMC）已經停止接受華為技術的新訂單。原因是美國5月15日強化了事實上的針對華為的禁運措施。由於很多基礎半導體的供給被拒絕，華為的5G手機開發等將受到影響。

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據日本經濟新聞今天報道稱，台積電停止接受華為新訂單。

據該報獲悉，世界最大的半導體代工企業台積電（TSMC）已經停止接受華為技術的新訂單。原因是美國政權5月15日強化了事實上的針對華為的禁運措施。由於很多基礎半導體的供給被拒絕，華為的5G手機開發等將受到影響。中美圍繞高科技主導權的競爭進一步激化，供應鏈斷裂的風險越發明顯。

報道稱，多名相關人士透露了上述消息。

據稍早報道稱，世界最大半導體代工企業台灣積體電路製造5月15日宣布，在美國亞利桑那州建設最尖端的半導體工廠。2021年開工建設，2024年啟動量產。總投資額預計為120億美元。半導體製造技術被視為中美高科技主導權之爭的關鍵，今後或將對IT（信息化技術）產品等的供應鏈產生影響。

台積電在半導體代工領域佔全球約5成份額，尤其是在最尖端領域具有優勢。美國蘋果的智能手機“iPhone”的CPU（中央處理器）全部由台積電生產。

據該報道說，美方此前要求台積電在美國本土生產。台積電的董事長劉德音在4月的財報發布會之際，針對在美國建設最尖端工廠一事表示正積極展開討論。美國半導體企業英特爾也提出了在美國國內擴大供給體制的方針。