吉林疫情危急連罷六官 染疫源頭成謎 疫情向東北全境擴延

吉林省新冠疫情呈現擴散趨勢，吉林市13日宣布封城、關閉邊界、嚴防死守後，吉林市轄區舒蘭市、豐滿區目前雙雙被列為疫情“高風險區”，成為中國目前唯一兩個高風險地區。

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17日零時起，吉林全市所有個體診所、門診部暫停營業，不得開展任何診療活動。所有發熱病人一律到發熱門診就診。中國國務院副總理孫春蘭已從黑龍江轉赴吉林，當局擔心疫情向遼寧擴延。

當地疫情形勢嚴峻，繼舒蘭市委書記李鵬飛15日深夜被究責罷免後，當局16日晚間又有五名官員被免職，分別是吉林省衛健委副主任劉世君、舒蘭市衛生局長岳曉燕、舒蘭市疾控中心主任劉韓印，舒蘭市公安局黨委副書記耿建軍、吉林市豐滿區疾控中心主任徐子彪。

根據豐滿區17日發布通告，已採取類似武漢的嚴格封城方式，實行交通管制，嚴控人員外出，每戶家庭每天只能定時指派一名家庭成員外出一次採購生活物資，除生病外，一律不得離開小區。

通知要求對確診病例密切接觸人員，次密切接觸人員，一般接觸人員，境外返回吉林人員，以及高、中風險地區返回吉林人員、旅居人員，實行網絡化、地毯式全面排查，做到“不漏一戶、不落一人”。

北京當局及吉林省政府派出的8支專家團隊總共500餘人，已在17日陸續抵達吉林市，支援當地抗疫。

據報道，吉林省原本連續73天無境內新增病例和新增疑似病例，但在5月7日，突然出現本土新增11例病例，一夜之間，成為中國唯一的高危區。

現在，最危險的情況是引發吉林爆發群聚感染的源頭尚未找到。吉林被確診感染的第一人，據悉是一位45歲的洗衣女工，被確診前，沒有出過吉林，也沒有接觸過境外或者重點省份返回吉林的人，她的感染是個謎。

據指出，自舒蘭市5月7日出現首例確診以來，截至5月16日，吉林市累計本土確診病例125例，死亡兩例，累計報告本地確診病例密切接觸者938人，次密切接觸者1185人。

自中國當局推行復工復產以來，東北近一個月疫情警訊頻頻，先是黑龍江中俄邊境接連爆出輸入型病例，隨後擴至吉林省，但從吉林情形看，病例更多是本土型，日前傳出已有八千多人隔離，當局擔心遼寧省下一步會陷落。