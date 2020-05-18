吉林舒蘭聚集性疫情致40人感染：長春“中招”，溯源進行中

吉林舒蘭出現的新冠肺炎聚集性疫情傳染鏈還在進一步延伸。5月16日，吉林市新增3例確診病例、長春市新增1例無癥狀感染者；5月17日，吉林市再新增2例確診病例。

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澎湃新聞注意到，截至5月17日24時，舒蘭聚集性疫情已導致40人感染，包括37例確診病例，3例無癥狀感染者。其中，吉林省吉林市累計報告本地確診病例34例（舒蘭市19例、豐滿區12例、船營區2例、昌邑區1例）、無癥狀感染者2例；吉林省長春市報告無癥狀感染者1例；遼寧省瀋陽市累計報告本地確診病例3例。

截至5月17日24時，吉林市現有本地確診病例的密切接觸者1117人，多名幹部被免職，吉林市舒蘭市、豐滿區成為全國僅有的兩個高風險區。

5月8日，吉林省衛健委通報一例本土確診病例，系舒蘭市公安局一名45歲洗衣女工（病例1），該病例也打破了吉林省73天無本地新增確診病例的記錄。隨後，更多的密切接觸者和確診病例出現。

5月10日晚間，遼寧日報官方微博公布的1例新增確診病例情況及病例軌跡顯示，吉林舒蘭聚集性疫情已經出現了跨省傳播的情況。

值得一提的是，在吉林省衛健委通報中，第一例確診病例——舒蘭市公安局45歲洗衣女工“無省外居住史、活動史，暫時未發現境外、重點省份返吉人員接觸史”。

對此，吉林省委書記巴音朝魯、省長景俊海已多次強調要做好流調工作，儘快找准傳播源和擴散面。

“吉林發布”微信公號5月16日消息，吉林省委書記巴音朝魯在5月15日省委常委會議暨省疫情防控工作領導小組會議上強調，疫情防控工作是當前全省工作的重中之重，要迅速壓制疫情的勢頭，穩住疫情的局勢，確保阻斷疫情的蔓延，堅決服務全國疫情防控大局。

據《吉林日報》報業集團旗下彩練新聞消息，5月15日，吉林省委決定，吉林市副市長張靜輝同志兼任舒蘭市委書記；免去李鵬飛同志舒蘭市委書記職務。

5月16日晚間，吉林市再免去5名幹部職務：包括吉林市衛健委副主任、舒蘭市衛生健康局局長、舒蘭市公安局黨委副書記、舒蘭市和豐滿區兩地疾控中心主任。

吉林發布微信公眾號消息，5月17日，吉林省政府新聞辦召開吉林市疫情防控工作第五場新聞發布會，吉林市人民政府副秘書長楊立民介紹了吉林市疫情防控工作的最新情況。

據楊立民介紹，在國家流調專家組、省工作組的指導下，省市縣三級流調隊伍緊密配合，協同作戰，擴大人員排查範圍，加大核酸檢測力度，三天之內完成了重點人群檢測篩查，為查找源頭打下基礎。

楊立民表示：“目前，溯源工作還在緊張進行中，國家和省專家正在逐一論證。最終結果確定後，我們將第一時間發布相關信息，及時回應社會關切。”