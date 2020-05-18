官媒列“兩會”七看點 疫情經濟民生外交顯內外交困

中國全國“兩會”分別將於21、22日舉行，官媒新華社整理出7大看點，包括疫情防控、經濟社會發展預期目標、脫貧、全面建成小康社會、民生保障、民法修訂和因應外部環境。整體看，顯示出中國政府今年要面臨的種種挑戰和內外交困的局面。

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中國官方宣布，第13屆全國政協第3次會議和13屆全國人大3次會議將於5月21日和22日召開。

新冠疫情爆發不僅迫使“兩會”從三月推遲到五月，也徹底改變了國內和國際局勢。從國內看，疫情造成經濟下滑，失業率大增，脫貧和小康目標受到挑戰；國際上，中國在疫情爆發之初隱瞞等做法受到越來越多的批評，要求獨立調查和追責的國際呼聲高漲；與此同時，中國展開的“口罩外交”和戰狼外交引發極大反感，尤其與美國的關係更加緊張，經濟外交軍事多個領域張力凸顯。在此背景下，雖然兩會被稱為“橡皮圖章”和“舉手會議”，但這也是外界觀察中國政府一年政治，經濟和外交等大政策方向的不多的窗口。

據中國官媒報道，第一個兩會的看點和重要議題就是針對中國疫情防控，要做好打持久戰的準備，今年下一階段如何做到常態化疫情防控不放鬆，推動公共衛生體系的完善，這將是全國兩會的重要議題。另外，中國將如何加強國際合作共同抗疫，相關決策與趨勢也備受世界關注。

看點二是今年經濟社會發展預期目標。中國國內生產毛額（GDP）年減6.8%，1至4月主要指標也不樂觀。當前，中國經濟阻礙成長的壓力依然大。政府工作報告將釋放一系列新的政策訊號。報導說，今年的政府工作報告將確定經濟社會發展目標，包括經濟增速如何設定，就業、收入、環保等方面的任務如何安排等。

看點三，四，五分別是與民生有關的脫貧攻堅，小康社會和就業保障。

針對就業，雖然報道引述中國計局數據顯示，2月份全國城鎮調查失業率為6.2%，4月份全國城鎮調查失業率比去年同期高出1個百分點，而2020年中國大學畢業生規模將達874萬人，創歷史新高。 但同時也指出，受疫情影響，今年畢業生工作簽約率明顯低於往年。此外，中小企業紛紛裁員或縮減用工人數，一些農民工不得已返回家鄉。就業壓力顯然不小。

看點六是民法典草案審議。

看點七則是中國如何應對日漸複雜的外部環境。報道指出，受全球疫情蔓延影響，中國國外部環境日趨複雜。報道指西方政客向中國甩鍋，西方媒體醜化中國形象，民粹主義、狹隘民族主義思潮升溫，逆全球化思潮和貿易保護主義有所擡頭。報道稱，中央指出，要堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。同時也基於這樣的判斷，中國未來將採取怎樣的對外政策，如何處理國際關係，都是關注的焦點。

中國已經宣布，今年兩會不邀請境外記者報道。