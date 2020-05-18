日本將在世界衛生大會上提出由獨立機構對新冠展開調查

日本時間5月18夜，世界衛生視頻大會開幕，大會將圍繞世界衛生組織和中國在新型冠狀肺炎感染擴大初期的對應和責任展開激烈爭論。日本官房長官菅義偉在18日的記者會上，針對世界衛生組織對新冠感染症的對應指出：“必須進行充分的驗證”，“驗證的結果必須得到國際社會的理解，進行公平的、獨立的、綜合性的驗證是很重要的。”同時他也強調：“對於給與世界莫大影響的感染症，應該以世界衛生組織為中心一致加以對應。

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菅義偉在記者會見中再次確認日本在本次會議上將支持台灣作為觀察員參加世界衛生大會。

日本外相茂木敏充曾對此表示：產生地理的空白不是一件好事。表示支持台灣參加世界衛生大會。

目前，全球有62個國家共同提案要求世界衛生組織對新冠病毒的起源展開國際獨立調查。該提案是由澳大利亞所發起，目前已得到日本丶印度丶印度尼西亞丶英國與新西蘭等國支持。美國與中國都未針對該提案做出表態，澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）在4月19日的記者會上明確表示：應該對去年年末中國當局對武漢感染擴大的對應進行檢驗。此舉已引來中國政府的不滿。

日本首相安倍晉三在15日晚的網絡節目中表示：圍繞世界衛生組織（WHO）有關新型冠狀病毒疫情的應對，基本決定和歐盟一起向國際社會提議由獨立機構實施驗證。安倍指出：新冠病毒是從中國傳播到世界的是一個確定的事實。但是日本並不打算和美國一起完全批判中國，他指出：必須以自由的形態，共享信息和見解，同時他表示將和美國和澳大利亞合作實現驗證。

日本政府認為檢驗對象為（1）驗證世界衛生組織對中國湖北省武漢市最初確診感染時的應對；（2）這一驗證在全球疫情擴大告一段落之後實施為宜。

日本希望中國也能贊成日本的提案。他表示“現在中國也贊成我們的提案的可能性正在大幅提高。我也將為此做出努力。”