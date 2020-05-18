歐盟或推獨立調查議案 傳俄羅斯等122國同意 中美或也加入

世界衛生大會今天登場，預料各國衛生部長將在會上呼籲，獨立評估世界衛生組織（WHO）因應2019冠狀病毒疾病的措施，美國、中國也可能加入呼籲行列。消息說，歐盟決議案除了獲得公開批評世衛和中國的澳大利亞支持，英國、加拿大、印度、日本和俄羅斯都表態贊成。

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據中央社今天報道稱，世衛組織大會，多國擬籲獨立評估世衛抗疫措施，傳美中可能加入。

報道引述路透社消息，外交官員表示，儘管中國與美國對世衛的表現看法分歧，兩國在這次虛擬會議上，仍可能支持進行獨立評估。為期2天的世界衛生大會（WHA）已於18日登場，上述呼籲將被納入由歐洲聯盟（EU）提出的決議案中。決議案內容也呼籲讓世人及時、公正地獲取安全有效的新冠肺炎診斷、醫藥和疫苗。

據外交官員指出，歐盟決議案內文經過1個多星期的密切協商才達成脆弱共識，但內文仍可能更動。一名歐洲外交官告訴路透社：“看起來這項決議案會通過。從政治面來講，現在各界已同意評估整套機制和調查（病毒）源頭，但不是馬上（評估）。”他說：“重要的是我們都能同意這項決議案。”

該報道稱，歐盟決議案除了獲得公開批評世衛和中國的澳大利亞支持，英國、加拿大、印度、日本和俄羅斯都表態贊成。

根據路透社看到的決議草案，世衛194個成員國中，已有116國支持，幾達通過門檻。若獲得2/3成員國支持，決議案將於明天提出。而根據英國“衛報”（The Guardian），已有122國支持這項決議案。

澳大利亞外長潘恩（Marise Payne）表示，目前協商還在進行中，她不希望搶先談論結果。她告訴記者，這份決議案“是我們開啟的對話中很重要的一部分，我非常感激過去幾周歐盟人士和許多參與協商起草者的努力”。潘恩還說，這份決議案很全面，包括呼籲“調查這種冠狀病毒的人畜共通傳染源”。

據中央社說，中國外交部發言人趙立堅則淡化澳大利亞在決議案中的角色，僅強調歐盟，他還說，決議草案內容諮詢過中國。但趙立堅未提中國是否支持決議案。

自去年底中國武漢爆發疫情以來，全球已有超過460萬人確診染疫，逾31萬人不治。