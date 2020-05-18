武漢篩查初評50萬人疑曾染疫 消息已404

武漢在全市範圍內開展了全員新冠病毒核酸篩查。中國財新網報道稍早指出，初步評估武漢核酸檢測結果顯示，1000萬人中，至少有50萬人已經感染。新浪網在上周五（5月15日）轉載了這篇文章，不過相關文章被迅速刪除，雖然在谷歌搜索引擎還顯示新浪、財經文章的標題"初步評估武漢核酸檢測：1000萬人中，至少有50萬人感染"，不過點擊之後跳出的網頁均出現"文章不存在"的字樣。

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據德國之聲今天報道稱，武漢50萬人曾感染?新聞迅速“被消失”。消息指中國媒體報道武漢至少有50萬人感染的新聞後，相關消息迅速被刪除。這種“快閃式”操作引起了網民的關注，有人在微博不無諷刺地寫道：“放心吧，管他50萬還是100萬，零確診放心吧。”

繼4月底全市抽查1萬餘人的新冠病毒抗體後，武漢計畫近期對全市所有居民進行新冠病毒核酸檢測。武漢在全市範圍內開展全員新冠病毒核酸篩查被冠名“十天大會戰”。

該報道引據財新網幾天前消息，一場全員大規模核酸檢測在武漢開展，根據武漢市衛生健康委員會4月29日發布的消息，武漢市核酸檢測累計覆蓋已有103萬人次。而該網站已經找不到關於評估認為武漢至少有50萬人已感染的新聞。

根據網民們的截圖和內容轉載，財新網的這篇報道指出，武漢在4月份進行了1.1萬人的血清流行病學抽樣調查，其中抗體陽性佔比5%到6%，這個比例可以大約看作是曾經感染的比率。此比例高於預期。文章表示，這個結果終於公布了，這是中國第一個大規模的抗體檢測。文章還指出，如此推算，武漢1100萬人口中，至少有50萬人曾被感染。而目前武漢累計確診感染人數為5萬多人，也就是說，大約90%的感染者沒有被發現。

該報道稱，香港經濟日報今年2月中旬發布的一篇報道曾援引英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）、格拉斯哥大學病毒研究中心（Medical Research Council-University of Glasgow Centre for Virus Research）以及美國佛羅里達大學（University of Florida）等學者共同發表的一篇論文提出，中國官方發布的感染人數是實際感染人數的大約5.1%。檢測困難、大多數人癥狀不明顯，都是患者沒有求診的原因。中國官方通報，截至5月17日24時，中國累計報告確診病例82954例，累計死亡病例4634例。

德國之聲說，有關武漢感染人數50萬的新聞"快閃"也引起了眾多網民的注意。有人在微博上評價道："公開透明高度負責。。呵呵。 "，有人寫道："放心吧，管他50萬還是100萬，零確診放心吧。" 還有人但心地表示："問題來了，這五十萬人中，如果再有感冒發燒的，是否就會被認定是疫情再起需要封城"。4月8日武漢解封以來，5月初再次出現新冠病毒感染確診病例。這些患者最初作為"密切接觸者"被安排隔離並做核酸檢測，檢測結果為陽性，報告為無癥狀感染者，數日後確認為確診病例。