或因澳查病毒 中課麥稅 坎培拉指深感失望

中國商務部今晚宣布，自19日起對澳大利亞進口大麥徵收期限5年、稅率達73.6%的反傾銷稅及6.9%的反補貼稅，二者合計稅率高達80.5%。澳大利亞貿易、旅遊暨投資部部長伯明罕今天表示，中國決定對由澳大利亞進口的大麥課徵關稅，令人深感失望。據伯明罕表示，澳洲並未補貼大麥生產商，也沒有向中國傾銷大麥。

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據中央社今天報道稱，中國出手，課徵澳洲大麥80.5%反傾銷補貼稅。該報道指新冠肺炎疫情跨國究責風波延燒。

中國商務部晚間透過官網，分別針對反傾銷稅和反補貼稅發布公告，提到上述“最終裁定”。

據該報道，這2項公告聲稱，中國2018年起針對澳大利亞進口大麥的反傾銷調查和反補貼調查結果顯示，澳洲進口大麥“存在傾銷和補貼狀況”，使中國國內產業“受到實質損害”，且傾銷、補貼與實質損害之間“存在因果關係”，因此作出上述裁定。

報道引述路透社日前消息，澳洲目前是中國最大的大麥供應國，每年向中國出口的大麥價值約達15億至20億澳元。而澳洲大麥的總出口量中，超過半數輸往中國市場。

武漢新冠肺炎疫情爆發後，澳洲是主張向中國究責最積極的國家之一，引起北京強烈不滿，日前澳洲商界即已得中國方面將課徵高額反傾銷及反補貼稅的風聲。不久後，中國更片面暫停進口4家澳洲肉商的牛肉。

該報道稱，這些舉動，被視為中國懲罰澳大利亞強力主張對疫情究責的報復性手段，且有殺雞儆猴之意。

據中央社說，澳洲貿易、旅遊暨投資部部長伯明罕（Simon Birmingham）今天表示，中國決定對由澳洲進口的大麥課徵80.5%關稅，令人深感失望。

據伯明罕表示，澳洲並未補貼大麥生產商，也沒有向中國傾銷大麥。

伯明罕以電郵發表聲明說：“中國決定對澳洲大麥課徵進口關稅，澳洲對此深感失望。”