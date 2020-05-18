疫後催經濟 房地產續先行?

中國國家統計局周一公布數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比升5.1%，漲勢延續55個月，漲幅續創2018年6月以來最低；環比漲幅則擴大至0.5%，為半年新高。中國股市周一收高，4月房價上漲令投資者看到希望，不過中美重新出現的貿易緊張局勢以及冠狀病毒捲土重來的威脅限制了大盤漲幅。

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據路透社今天報道說，中國4月70城房價指數同比漲幅續收窄，環比漲幅創半年新高。經官方測算，4月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有50個（上月為38個），持平的有九個（上月為10個），下跌為11個（上月22個）。

據官方說，“隨着我國新冠肺炎疫情防控向好態勢進一步鞏固，經濟社會秩序進一步恢復，因疫情積壓的住房需求進一步得到釋放。”統計局城市司首席統計師孔鵬解讀稱，各地繼續堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，70個大中城市房地產市場價格延續微漲態勢，但總體仍較為穩定。

統計局數據顯示，一線城市北京、上海、深圳新房價格指數環比分別為下跌0.3%，上漲0.6%和持平。

路透社說，中國股市周一收高，4月房價上漲令投資者看到希望。

滬綜指.SSEC收升0.24%報2,875.42點。

滬深300指數.CSI300收升0.26%，滬深300金融地產指數收升0.06%，滬深300主要消費指數收升2.62%，滬深300地產指數收升1.39%，滬深300醫藥衛生指數收升1.81%。

該報道稱，房地產板塊獲得新數據提振。