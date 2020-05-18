疫情環時含美量高 頭版7成評論轟美國

2019冠狀病毒疾病疫情激化中美兩大國的爭端，中國官媒火力全開抨擊美國，有微信公眾號統計，中國立場激進的外圍官媒環球時報近來頭版“含美量”超過7成，批美不遺餘力。

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據中央社今天報道說，眼中只有你，統計稱中媒環時頭版標題7成都在批美。

報道引述香港01消息，中國大陸微信公眾號“與歸隨筆”17日撰文統計了環球時報最近40期的頭版評論文章，發現提到美國相關議題的“含美量”高達72.5%。該文章說，若扣除美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出現1次、美國總統特朗普（Donald Trump）出現1次、白宮出現2次，含有“美國”或“美”的“凈含美量”有25個，佔總數比率62.5%，與上年同期相比增加了38.9%。

其他標題中，“全球”出現3次，“世界”出現4次（其中1次是武漢“重啟”帶給世界希望），“G20”出現2次。另外，“英國”因首相約翰遜（Boris Johnson）感染出現1次，“中國兩會受矚目”1次。

文章說，2019年同期的頭版標題，40個版面中含“美國”、“美”標題共有18個，佔45%。此外，台灣出現3次，法國出現3次，希臘、伊朗、蘇丹、中東和歐洲也都因具體重大新聞入圍。相較之下，最近環時標題則顯得較不多元。