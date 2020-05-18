百堵仍一漏? 世界國際外科學會候任理事長台灣人堂皇出席世衛會

世衛大會今天登場，受新冠肺炎疫情影響，改采視訊會議。高雄醫學大學外科教授關皚麗以非政府組織國際外科學會候任理事長身分獲邀參與，她爭取視訊高雄醫場，中央社說促成台灣醫界突圍參與。高醫場參加人員以高醫院內主管為主，沒有官員與會。

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據中央社今天報道稱，世衛組織視訊大會，高醫外科教授以NGO身分參加。

一年一度世界衛生大會（WHA）今、明兩天在瑞士日內瓦舉行。台灣未收到正式邀請被拒門外，但由於世界國際外科學會候任理事長、高雄醫學大學外科教授關皚麗獲邀參與視訊會議，她特別將視訊地點設在高醫大附設醫院，讓高醫有機會全程參與這項會議。

據關皚麗表示，台灣因非WHO會員國無法取得WHA入門票，世界國際外科學會為WHO登錄在案的非政府組織，每年受到邀請，這次她獲得世界國際外科學會的授權，讓高醫參與視訊會議，意義深遠。

關皚麗加入國際外科學會20多年，2018年當選候任理事長，原定明年元旦就任，但受武漢肺炎疫情影響將延後上任。

中央社說，她是繼已故台大教授李俊仁之後，10多年來第2位當選該會理事長的台灣外科醫師。

WHA視訊會議高醫場傍晚在高醫第一會議室登場，除關皚麗外，台灣國際外科學會理事長郭功楷、常務理事余廣亮、高醫大附院長候明鋒、副院長楊瑞成、王照元、吳登強、外科部主任郭耀仁、開刀房主任李書欣、醫務秘書黃書鴻、感染內科主任盧柏梁及感染管制中心主任林俊祐及高雄市醫師公會理事長賴聰宏等人出席。

高醫表示，這項WHA遠距會議透過關皚麗密碼進入視訊，讓高雄場與會得以同步觀看會議，傍晚開幕式當與會見到中國大陸領導人習近平致詞時，都有點尷尬。

高醫場參加人員以高醫院內主管為主，沒有官員與會。