美國務卿警告中國 勿干預美駐港記者工作

美國國務卿蓬佩奧對中國提出警告，要求別干預美國駐香港記者的工作。 美國 國務卿在一份聲明中說：“我最近得知中國政府威脅要干涉在香港的美國記者的工作。這些新聞記者是新聞自由的一部分，不是用於宣傳。稍早蓬佩奧曾於本月6日宣布，國務院推遲向國會提交一份報告。這份報告評估香港是否從中國獲得充分自治，能否繼續享受美國給予的特殊待遇。

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據法新社消息，美國國務卿警告中國，勿干預美駐香港記者工作。

美國總統特朗普與蓬佩奧對中國在疫情爆發初期處理不當而迭有抱怨，加上新聞自由議題，華府與北京近幾周來關係緊張。據蓬佩奧並說，任何侵犯香港自治權的決定，都可能影響美國對香港地位的評估。

蓬佩奧在聲明中說，這些記者是自由新聞媒體的成員，而非宣傳幹部，他們具有價值的報道，能為中國人民與全世界傳達訊息。

據該報道，英國1997年將香港歸還中國，允許香港在回歸50年內實行「高度自治」，這是美國法律授予香港特殊地位的基礎，有助於香港繁榮發展成為世界金融中心。

蓬佩奧曾於本月6日宣布，國務院推遲向國會提交一份報告。這份報告評估香港是否從中國獲得充分自治，能否繼續享受美國給予的特殊待遇。

據法新社，彭佩奧並未明確批評中國，也未舉任何例子。但這份聲明代表了自今年年初以來美國對北京驅逐美國記者的最新反應。這些驅逐事件加劇了世界上兩個主要強國之間已經緊張的關係。

稍早，《紐約時報》，《華盛頓郵報》和《華爾街日報》的十幾名記者被驅逐出中國。北京同時警告說，被驅逐的記者無權在香港定居。