美專家警告 10年後台灣問題或引爆中美核戰爭 美國慘敗?

據英國《泰晤士報》報道稱，美國國防部近期展開一系列軍事沙盤推演，結果顯示美國會在海戰中被中國擊敗，而且若要阻止中國入侵台灣需要耗費一番功夫。據美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心中國軍力計畫主任葛來儀葛來儀指出，無論在美國白宮、國務院或是國防部，中國都被視為最大的威脅，“我們過去已經太消極了……關島現在都在彈道飛彈的射程範圍，如果發生戰爭，美國將會慘敗。”

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據台灣上報今天報道稱，美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）“中國軍力計畫（China Power Project）”主任葛來儀葛來儀指台灣問題恐引爆美中核戰，2030爆發海戰美將不敵中國。

據英國《泰晤士報》（The Times）16日報道，美國國防部近期展開一系列軍事沙盤推演，結果顯示美國會在海戰中被中國擊敗，而且若要阻止中國入侵台灣需要耗費一番功夫。根據此報，其中一次模擬推演是中美2030年發生衝突，屆時現代化的中國海軍會運用大量新型的攻擊潛艇、航空母艦和驅逐艦。

分析也發現，中國累積的中程彈道飛彈實力已可以讓美國印太司令部地區內任一美軍基地和美國航空母艦戰鬥群在壓倒性的攻擊蒙受攻擊。擁有多架B-2和B-52戰略轟炸機的美軍關島（Guam）基地現在被認為完全處於危險之中。

據一名國防部消息人士指，中國擁有長程反艦彈道飛彈及高超音速（超過音速的5倍）飛彈，代表美國航空母艦群無法在“不承受資金損失”的情況下於戰爭中對抗中國的軍力。該報道指出，其中一名消息人士形容沙盤推演的結論令人“大開眼界”，而美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）“中國軍力計畫（China Power Project）”主任葛來儀（Bonnie Glaser）也對這項最新分析的表示認同。

《泰晤士報》指葛來儀認為：“所有從中國2030年帶來的威脅所看待的模擬，而且已進行過許多推演，例如假設中國入侵台灣，全都是以美國輸給中國告終。台灣是最不穩定的議題，因為可能會升級成為中國與美國開戰，甚至是一場核戰”。葛來儀指出，無論在美國白宮、國務院或是國防部，中國都被視為最大的威脅，“我們過去已經太消極了……關島現在都在彈道飛彈的射程範圍，如果發生戰爭，美國將會慘敗。”