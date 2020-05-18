習近平世衛視頻大會講話速報

中國國家主席習近平今天應世衛組織秘書長譚德塞邀請，於世界衛生大會視訊會議開幕式上致詞表示，中國官方媒體及時報告習近平講話內容，習近平稱中國“始終本着公開、透明、負責任的態度”，及時通報疫情。習近平講話中還提出了6點建議。

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據中央社今天報道說，習近平受邀WHA致詞，稱通報疫情本着公開透明態度。

中國國家主席習近平應世衛組織秘書長譚德塞邀請，於世界衛生大會視訊會議開幕式上致詞表示，中國“始終本着公開、透明、負責任的態度”，及時通報疫情。世界衛生大會（WHA）視訊會議今天日內瓦時間中午12時登場，今年因2019冠狀病毒疾病疫情蔓延全球，WHA史上首度以視訊會議形式舉行。世界衛生組織（WHO）雖將會員國報名與會時間延長至開會前，但連續第4年拒台灣於門外。

據中央社引述習近平受邀發言指出，人類正在經歷第二次世界大戰結束以來，最嚴重的全球公共衛生突發事件。新冠肺炎疫情突如其來，現在已經波及210多個國家和地區，影響70多億人口，奪走30餘萬人的寶貴生命。他要向不幸罹難者表示哀悼，向他們的家屬表示慰問。

習近平表示，經過艱苦卓絕努力，付出巨大代價，中國有利扭轉了疫情局勢，維護人民生命安全和身體健康。“中方始終本着公開、透明、負責任的態度”，及時向世衛組織及相關國家通報疫情訊息，第一時間發布病毒基因序列等訊息，毫無保留和各方分享防控和救治經驗，盡其所能為有需要國家提供大量支持和幫助。

習近平並提出6點建議。第一，全力搞好疫情防控，這是當務之急。要堅持以民為本、生命至上，科學調配醫療力量和重要物資。在防護、隔離、檢測、救治、追蹤等重要領域採取有力舉措，儘快遏止疫情在全球蔓延態勢，儘力阻止疫情跨境傳播。要加強訊息分享，交流有益經驗和做法，開展檢驗方法、臨床救治、疫苗藥物研發國際合作，並繼續支持各國科學家們開展病毒源頭和傳播途徑的全球科學研究。

他表示，第二，發揮世衛組織領導作用，在譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）帶領下，世衛組織為領導和推進國際抗疫合作做出重大貢獻，國際社會對此高度讚賞。

習近平指出，當前國際抗疫正處於關鍵階段，“支持世衛組織就是支持國際抗疫合作、支持挽救生命”。中國呼籲國際社會加大對世衛組織政治支持和資金投入，調動全球資源，打贏疫情狙擊戰。

習近平並提出，第三，要加大對非洲國家支持，應該向非洲國家提供更多物資、人力支持。在過去70年，中國派往非洲的醫療隊，為2億多人次非洲人民提供醫療服務，目前常駐非洲的46支中國醫療隊正在投入當地抗疫行動。

他表示，第四，加強全球公共衛生治理。人類終將戰勝疫情，但重大公共衛生突發事件對人類來說不會是最後一次。要針對這次疫情暴露出的短板（短處）和不足，完善公共衛生安全治理體系，提高突發公共衛生事件應急響應速度，建立全球和地區防疫物資儲備中心。

習近平說，中國支持在全球疫情得到控制之後，全面評估全球應對疫情工作，總結經驗，彌補不足。這項工作需要科學專業態度，需要世衛組織主導，堅持客觀公正原則。

習近平表示，第五是恢復經濟社會發展。有條件的國家要在做好常態化疫情防控的前提下，遵照世衛組織專業建議，有序開展復工、復產、復學，加強國際宏觀經濟政策協調，維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，儘力恢復世界經濟。

第六是加強國際合作。習近平宣布，中國將在2年內提供20億美元國際援助，用於支持受疫情影響的國家，特別是發展中國家抗疫鬥爭，以及經濟社會恢複發展。

該報道說，習近平還表示，中國將與聯合國合作，在華設立全球人道主義應急倉庫和樞紐，努力確保抗疫物資供應鏈，並建立運輸和清關綠色通道。中國將建立30個中非對口醫院合作機制，助力非洲提升疫病防控能力。

習近平表示，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性做出貢獻。中國將與20國集團成員一道，落實暫緩最貧困國家債務償付倡議，並願與國際社會一道，加大對疫情特別重、壓力特別大的國家的支持力度，幫助克服當前困難。