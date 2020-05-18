華為引蘇聯霍夫曼戰機決戰怒懟美國

中國華為在公司內網留言板發布了被數十發子彈擊穿的蘇聯霍夫曼戰鬥機飛行的圖片。該圖片是在當地時間15日，美國商務部公布若使用美國技術的企業有意向華為供應半導體，需得到美國許可的制裁措施後發布的。戰鬥機下方配文稱：“沒有傷痕纍纍，哪有皮糙肉厚，英雄自古多磨難。”

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華為為何上傳這樣的圖片呢？據朝鮮日報今天報道稱，華為以霍夫曼戰機照片展示對美決戰意志。

華為16日公開的圖片是在1944年第二次世界大戰中，被數十發子彈擊中後安全返航的蘇聯戰鬥機IL-2飛行的場景。其中蘊含了“即便身處死亡的危機，只要拚命努力就能生存下來”的含義。

該報道說，圖中的戰鬥機的駕駛員是猶太裔蘇聯人霍夫曼（1922年-1995年）。華為董事長任正非一直把霍夫曼的戰鬥機視為華為的象徵。自2018年美國對華為不斷加壓起，他就將華為比作霍夫曼戰鬥機，加強內部團結。去年5月，任正非的女兒孟晚舟在加拿大被捕時；去年7月，美國政府提出若要放寬對華為的制裁必須得到議會批準的法案時，華為都在網上發布霍夫曼戰鬥機的圖片，並表明立場稱：“將同美國抗爭到底”。霍夫曼戰鬥機相當於是華為表明堅決抗爭意志的工具。

朝鮮日報引另有分析認為，任正非的經營理念就是將霍夫曼戰鬥機視為公司的象徵。他曾將毛澤東的軍事戰術“農村包圍城市”的戰略作為華為開拓市場的戰略。實際上，華為在中國國內落後地區和非洲等第三世界國家優先採取提高市場佔有率的戰略。此外，他提出華為的企業文化是“狼性文化”，其中就包含了重視上命下從的軍隊文化的意義。