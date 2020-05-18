藏人促中國公布達賴喇嘛認定的班禪喇嘛轉世靈童下落

在5月17日被認定為班禪喇嘛轉世靈童根敦確尼瑪被指遭中國當局“銷聲匿跡”25周年之際，設在印度的西藏流亡政府及世界各地流亡藏人要求中國當局公布其下落。

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據美國之音今天報道說，達賴喇嘛認定的班禪喇嘛轉世靈童失蹤25周年，藏人要求中國公布其下落。據西藏流亡政府議會表示，西藏流亡精神領袖達賴喇嘛1995年5月14日認定的班禪喇嘛轉世靈童，繼續是唯一合法持有這一稱號的宗教領袖。

據該報道，班禪喇嘛是藏傳佛教中僅次於達賴喇嘛的第二號精神領袖。但這位達賴喇嘛認定的叫根敦確吉尼瑪的6歲小男孩，3天後就被中國當局帶走，從此消失。人權組織稱他是世界上年紀最小的政治犯。

在根敦確吉尼瑪被中國帶走25周年前夕，西藏之聲5月16日發布新聞說，流放藏人要求中共釋放根敦確吉尼瑪和他的家人。

國際社會也高度關注根敦確吉尼瑪的現況，澳洲西藏委員會也發表聲明表示，將與藏人行政中央以及世界各地的西藏團體一起展開為期一年的行動，讓外界重新認識班禪喇嘛的故事，並確保他的自由。

據西藏之聲說，根據藏人行政中央英文官網報道，最近歐洲各國國會議員紛紛聯合發布聲明，“對十一世班禪喇嘛遭中國劫持事件表示關注。”

據該報道，美國星期四（5月14日）再次呼籲中國釋放25年前被認定為班禪喇嘛的藏人，並警告北京不要也以這種方式來處理達賴喇嘛繼承人的問題。美國國務院宗教自由無任所大使布朗貝克(Sam Brownback)說：“我們繼續要求中國當局釋放班禪喇嘛，恢復他的自由，還要讓全世界知道他的下落。”

該報道稱，中國當局自己任命了一位班禪喇嘛。他在嚴密的控制下公開露過幾次面。但是許多藏人並不接受他。西藏一位親北京的官員在2015年罕見地就達賴喇嘛任命的班禪喇嘛發表一份聲明，說這個年輕人身體健康，在讀書，“不希望受到干擾。”