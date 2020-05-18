親中陣營窩裡反星島集團老闆聲稱遭林鄭“背後插刀”

親中的星島報業集團老闆、全國政協常委何柱國接受TVB無線電視的訪問時聲稱遭特首林鄭月娥背後打他的小報告，被林鄭“在背後插了多刀”，而且是“一刀一刀那樣子的劈下來”。

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全國兩會將於下周召開，全國政協常委何柱國預料，屆時會有提案與國家安全問題有關，他強調“（基本法）23條不關我們市民事”，指民主派倘若反對23條立法，他會向中央建議“抄足”美國國家安全法，相信北京及民主派都不會反對。

過往曾多次炮轟林鄭月娥的何，在訪問中再斥林鄭為“大鴕鳥”，批評林鄭用納稅人的錢應對疫症買回民望，並暗示林鄭曾打他小報告：“在背脊插我很多刀”。

何柱國接受無線電視訪問時表示，自己很少向北京提交香港議題提案，但相信會有人提交與香港的國家安全問題相關提案於兩會中討論。他強調，特首林鄭月娥有責任處理23條，批評對方堅持推行逃犯條例修訂，影響觸及全港市民，卻反而不處理只針對社會小部份人士的23條，形容是一條“好衰（很差）的路”，他重申23條只針對顛覆國家、接受外國政治團體捐款等人士，“問題不涉及普羅大眾”，認為推行23條不在於社會氣氛是否平穩，“只是有些事應不應該做”。

但被問到民主派聲言反對23條立法，他以美國奉行民主制度都有國家安全法例為例，建議將當地做法照搬到香港，“那他們（民主派）滿不滿意？如果是（滿意），我同中央建議”，認為北京都不會反對。

至於立法會內務委員會主席風波，以及事件觸發港澳辦及中聯辦不受基本法22條所限的爭議，何柱國認同建制派以比較“不尋常”方法或法律方法解決問題，他批評主持內會主席選舉超過半年仍未能選出主席的公民黨郭榮鏗、“有居心、有意圖”，又指內委會有很多方面影響民生。他稱香港為中國屬地，前身為新華社的中聯辦負責對港事務，及專門負責港澳事務的港澳辦都有權發聲。

不論23條及內會爭議，何柱國都提及林鄭沒有履行責任處理問題；被問到林鄭有何做得不足之處，是否需要中央提點，何直言：“我系對她很有意見”，批評林鄭導致香港社會撕裂，應檢視自身民望，又直斥林鄭最近民望回升，與耗用逾千億元抗疫基金有關，“因為她用了很好多錢，系納稅人的錢，買回民意，是我們的錢”。至於特首及官員是否需問責下台，何認為對方應思量“對不對得住自己”，批評林鄭如同鴕鳥，“當無事發生”。

其間他突然批評林鄭“在背脊插我很多刀，一刀刀那樣的劈下來”，自爆遭對方打“小報告”。

民主黨尹兆堅接受蘋果查詢表示，何柱國所言指有人大或政協將兩會提出有關國安問題，證明香港“小人當道”，在香港過去一年發生不少事情，加上全球經濟下行情況下，仍向北京提出讒言，“進一步落井下石”、“驚香港唔死”。對於北京亦或有意加快23條立法步伐，尹認為中央內部都有不同派系，“到底誰才是最終旨意？”他認為，現時在港提出有關言論人士，是為某一派系“試水溫”。