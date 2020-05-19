中國同性婚姻呼聲被疑炒作 人大重申一夫一妻制

今年的中國全國兩會將修訂民法典，去年起便有許多支持同婚者向官方提出修法意見。但中國全國人大常委會法工委官員近日受訪時稱，這些意見都是“複製貼上”，並重申將維持一夫一妻制。

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據中央社今天報道稱，中國同婚呼聲起，全國人大法工委重申一夫一妻制。

該報道引述澎湃新聞18日刊登中國全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會民法室主任黃薇等人關於修訂民法典的訪問，其中提及這次有關同性婚姻合法化的意見較多。但黃薇稱，分析發現，“這方面意見很多都是有組織的”，“包括寄來的信封都一樣，內容也一樣，網上意見語言也一樣，就是複印黏貼（貼上）”。黃薇並表示，關於同性婚姻合法化問題，全國人大常委會法工委在首次發言人記者會上已作出回應“將維持一夫一妻（一男一女）婚姻制度”。

據該報道，這番表態引起不少中國網友不滿，有人在微博留言質疑“有那麼多反應那就是有更多人在提出訴求，結果因為內容格式化就不同意”；有人則反諷“說得好像大規模舉報不是複製黏貼一樣”；也有人失望地表示“今年又沒希望了”。

中國全國人大常委會法工委去年8月舉行該機關史上首場記者會，有外媒提問，中國同性戀結婚合法化是否樂觀。發言人臧鐵偉回應，現行婚姻法規定的一夫一妻制是建立在一男一女的基礎上的婚姻制度，符合中國國情和歷史文化傳統。

據臧鐵偉說，世界上絕大多數國家都不承認同性婚姻，民法典婚姻家庭編草案維持了現行婚姻法的相關規定，草案也已經在中國人大網上公布並徵求意見。隨後，中國人大網去年10月31日公布“民法典婚姻家庭編”（草案）三審稿，徵求公眾意見。多個中國同志團體發起以實體與線上等形式，提交同性婚姻提案、拼件數，使官方回應訴求。

據該報道說，時至去年12月，中國人大常委會法工委舉辦第3次記者會時主動宣布，有意見認為，“同性婚姻合法化”應該寫入民法典婚姻家庭編，當時被解讀為中國同婚議題獲得官方重視。