中美台三角關係大事件? 美國務卿首賀台灣總統就職

台灣總統蔡英文將於明天就職，美國在台協會（AIT）今日（19日）發布美國國務卿蓬佩奧的祝賀聲明。蓬佩奧在聲明中表示，放眼未來，他有信心在蔡英文的領導下，美台的夥伴關係將持續欣欣向榮，並祝福蔡英文第二任期圓滿成功。台灣總統府發言人黃重諺表達誠摯感謝，並說，聲明具體展現美國對台灣民主的堅定支持，充分彰顯台美雙方的互信與友好。評論指美台此舉將遭致北京怒批。

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據蘋果日報今天報道說，520就職，史上首次！美國國務卿發聲明，祝賀台總統蔡英文就職。路透社消息說，美國國務卿蓬佩奧發聲明祝賀蔡英文明天就職。

據台灣外交部表示，外交部對蓬佩奧發表祝賀聲明表達誠摯感謝，認為是美國國務卿首次發表聲明祝賀台灣總統就職，具有重大意義，充份彰顯美國對台美關係的重視、對台灣民主的鼎力支持，也反映台美關係的高度互信友好；未來台政府將在既有良好基礎上，與美國持續攜手合作，共同推動深化台美全球合作夥伴關係。

AIT引述蓬佩奧的聲明顯示，蓬佩奧首先祝賀蔡英文展開第二任期，並說蔡英文高票當選連任，顯示她已贏得台灣人民的尊重、欽佩，以及信任，蔡英文帶領活力民主台灣的勇氣和願景，堪稱印太地區及全世界的模範。

據聲明表示，美國一直以來都視台灣為世界上一股良善的力量，以及可靠的夥伴，台灣也獲得美國兩黨一致的支持，日前正式生效的《台北法案》就是一個例證，《台北法案》不僅強化美台整體關係，也促進了更緊密的美台經濟合作，美台雙方對印太地區有着共同的願景，一個遵循法治、力行透明、追求繁榮，以及人人享有安全的願景，這次的新冠肺炎疫情是一個契機，讓國際社會了解為什麼台灣的防疫模式值得仿效。

據中央社今天說，美國國務卿蓬佩奧發表聲明恭賀總統蔡英文連任就職。總統府發言人黃重諺表達誠摯感謝，並說，聲明具體展現美國對台灣民主的堅定支持，充分彰顯台美雙方的互信與友好。

據黃重諺晚間表示，蓬佩奧的聲明具體展現美國對台灣民主的堅定支持，更充分彰顯台美雙方的互信與友好，總統府表達誠摯感謝。

黃重諺說，誠如蓬佩奧指出，台美雙方對於印太地區具有共同的願景，美國持續視台灣為世界上一股良善力量及可靠的夥伴，作為國際社會的一員，台灣也將在既有良好基礎上，與美國持續攜手合作，深化台美全球合作夥伴關係，並為印太區域的和平穩定與福祉貢獻力量。