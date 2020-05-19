中美關係緊張 中國股票基金資本外流規模見4年最高

新冠肺炎疫情令中美緊張關係再升溫。港媒引述《彭博》消息，局勢升溫後，中國的股票基金遭遇4年來最大規模的資金外流。彭博數據顯示，貝萊德的iShares中國大型股基金被投資者贖回3.3億美元，為2016年以來最大規模。另外，根據高盛數據，在截至5月13日的5天里，基金經理合計從中國股票撤回27億美元投資，為至少2016年以來最大規模。4周合計撤出62億美元，超過其他新興市場。

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據香港經濟日報今天報道稱，憂中美緊張關係升溫，中國股票基金資本外流規模見4年最高。消息說，據高盛數據，在截至5月13日的5天里，基金經理合計從中國股票撤回27億美元投資，為至少2016年以來最大規模。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）此前發表“飛機播毒論”，聲稱中國禁止國內航班從武漢出發，卻繼續允許武漢出發的國際航班，導致新冠肺炎全球大流行。 另外，美國加大圍堵中國電訊設備巨頭華為，此前宣布禁止任何一間使用美國設備的芯片製造商，在沒有特別許可的情況下向華為提供芯片。

據該報道稱，投資者憂中美緊張關係再升溫。

高盛外彙策略師Zach Pandl發表報告指出， 中美緊張關係導致股票資金外流，並稱目前該行的基本情景預測還沒有考慮加征關稅或其他激進行動（例如中國公司從美國交易所退市）。摩根大通策略師朱海斌認為，中美關係是今年最大的不確定因素之一，主要的不確定性是兩國交鋒會停留在口頭上還是演變為具體行動，但很明顯，雙邊對抗將擴大到貿易之外的其他領域，包括科技、金融和地緣政治領域。道明證券策略師Mark McCormick則認為，考慮當前經濟形勢的脆弱，即使沒有具體行動，單純“言辭升溫”也可能足以“驚嚇到市場”。

該報說，環球央行輪流放水，加上疫情紓緩，環球股市從3月低位反彈了逾25%。然而，中美關係轉趨緊張令投資者的信心再被削弱。