匈牙利已將中國資助鐵路項目信息列為保密

匈塞鐵路修復項目細節不得外泄，保密期為10年，這是匈牙利議會19日投票通過的一項法案。由中國進出口銀行貸款的匈塞鐵路是中國與中東歐國家合作的旗艦項目，投資近20億歐元。歐洲分析家指出，這是布達佩斯-貝爾格萊德線是中國在歐盟內部資助的第一個大型鐵路項目。

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匈塞鐵路自匈牙利首都布達佩斯至塞爾維亞首都貝爾格萊德，全長350公里，其中匈牙利境內166公里，塞爾維亞境內184公里。該項目為電氣化客貨混線快速鐵路，既有單線鐵路的增建二線工程及部分區段新建雙線，設計最高時速200公里，建設工期2年，建成通車後，兩地之間的運行時間將從目前的8小時縮短至3小時以內。

中國國務院總理李克強2015年12月23日致信祝賀匈塞鐵路項目塞爾維亞段正式啟動。塞爾維亞總理武契奇出席啟動儀式並致辭。

法新社發自布達佩斯消息，匈牙利議會表示，10年不得泄露與中國進出口銀行簽署了一項貸款協議細節，因披露細節會給匈牙利外交政策和商業利益帶來風險。決議案還表示，此項鐵路修復項目涉及到更高的國家利益，防止其受到來自外部違規的影響。

匈塞鐵路項目是在原有鐵路的基礎上進行修復並增建二線，設計時速200公里/小時，形成雙線電氣化客貨共線快速鐵路。

法新社表示說，參與匈牙利修復高速鐵路建設的公司都是些和匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban) 有着千絲萬縷聯繫的商業巨頭。批評這個項目的人士一方面認為花巨資搞這個工程是否有真正的經濟效益；一方面質疑現總理讓“親信”撈足了好處。

這項鐵路修復項目是匈牙利歷史上最昂貴的鐵路建設項目。有的批評人士還稱，此舉表明匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)正在利用新型冠狀病毒危機來推行自己的議程。

依據匈牙利議會19日投票通過的決議，這條由中國資助、全長350公里、連接布達佩斯和塞爾維亞首都貝爾格萊德高鐵的項目細節將被保密10年。