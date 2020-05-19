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北京回擊美國 斥卸責與抹黑中國

世衛組織標識圖 REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

針對美國總統特朗普致信世界衛生組織(WHO)威脅中止出資，中國表示，美國是為了轉移對自己應對疫情不利的指責。中國同時譴責美國誤導公眾抹黑中國。