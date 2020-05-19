北京回擊美國 斥卸責與抹黑中國 發表時間： 19/05/2020 - 11:59更改時間： 19/05/2020 - 11:59 世衛組織標識圖 REUTERS/Denis Balibouse/File Photo 作者： 小山 針對美國總統特朗普致信世界衛生組織(WHO)威脅中止出資，中國表示，美國是為了轉移對自己應對疫情不利的指責。中國同時譴責美國誤導公眾抹黑中國。 廣告 繼續瀏覽後續 據路透社今天報道稱，中國外交部長指責美國企圖利用WHO爭議推卸責任及抹黑中國。針對美國總統特朗普致信世界衛生組織(WHO)威脅中止出資，中國表示，美國是為了轉移對自己應對疫情不利的指責。路透社說，特朗普周一威脅稱，如果WHO未來30天內不承諾做出改進，美國將永久停止向世衛組織撥款，並重新考慮美國在WHO的成員身份。據中國外交部發言人趙立堅周二向記者表示，美方試圖誤導公眾抹黑中國，企圖利用中國話題來推卸責任。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 新冠病毒 中國 美國