吉林確診地方數比中國衛健委報數多

中國國家衛健委今天公布2019冠狀病毒疾病18日新增本土確診3例（吉林2例，湖北1例），卻一度與吉林省公布的本土確診5例不符，稍晚吉林省修正為本土確診2例，稱額外3例為今天凌晨驗出。

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據中央社今天報道，疫情確診通報與比中央多3例，吉林改口下修。中國國家衛健委18日新增吉林省本土武漢肺炎確診2例，卻一度與吉林省公布的本土確診5例不符，稍晚吉林省修正為本土確診2例。

中國國家衛生健康委員會上午公布，18日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例6例，其中境外移入病例3例（內蒙古3例），本土病例3例（吉林2例，湖北1例），無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外移入病例（上海1例）。

不過，國家衛健委數據卻與吉林省衛健委公布的不符。吉林省衛健委在官網的通報表示，5月18日，全省新增本地確診病例5例（吉林市），均是在控制範圍內主動篩查檢測陽性確診的。吉林衛健委還列上這5名確診病例的接觸與診斷狀況。

據中央社說，中央與地方數據不符，引起許多疑問。吉林衛健委兩小時後修改官網通報為18日本土確診2例，並加上“5月19日，全省新增本地確診病例3例（吉林市）”。

截至5月18日，吉林省累計本地確診病例132例，在院隔離治療26例，皆在吉林市，已有2例病亡。現有重型病例3例（吉林市）。