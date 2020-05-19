德國意大利民調說對中國好感度遠勝對美國

德國名為科爾伯基金會(Körber-Stiftung)公布了一份調查報告，指在新冠疫情的背景下，已有25%的受訪者表示，他們對中國的觀感頗為正面。不過，71%的受訪者也認為，如果在疫情之初中國政府行事更加透明，那麼本可以完全阻止疫情的大爆發或者至少可以讓疫情的規模變小。另外，意大利SWG近期的民調也顯示，有52％的意大利人將中國視為友好國家，排名第一。

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據聯合新聞網今天報道稱，中國大外宣勝出? 德意對中好感度上升，對美看法變差。新冠肺炎之後，各國受美中彼此“甩鍋戰”的影響，到底對美中兩國各自的好感度與觀感是否出現改變，這不但考驗美中各國的戰略應變，同時各國也在觀望如何拿捏在外國的政令宣傳。值得注意的是，從近期兩份針對G7大國調查的民調顯示，中國大外宣的效果可能更加顯著，德意民眾對中的好感度都逐漸上升。

該報道稱，在德國科爾伯基金會公布了的調查報告顯示，在新冠疫情的背景下，已有25%的受訪者表示，他們對中國的觀感頗為正面。不過，71%的受訪者也認為，中國政府行事如更加透明，至少可以讓疫情的規模變小。另外，雖然依舊有37%的受訪者認為德國首先應該同美國保持緊密關係，但是已有36%的受訪者認為，現在同中國建立緊密關係更為重要。而在武漢肺炎前的民意調查中，對同一問題作答的受訪者比例還分別為50%和24%。科爾伯基金會所做調查中還包含歐盟在疫情中的作為、德國參與解決全球事務、氣候變化等問題。這項調查在4月3日至9日間展開，受訪參與者人數為1000人。

該報道說，大約同一時間，意大利SWG也作了民調，有52％的意大利人將中國視為友好國家，排名第一。與去年相比，該比率增加了42％；俄羅斯以32％的支持率在友好國家名單中排名第二。美國為17％，不但名列第三，還下降了12％。另外，當問到意大利將來應與哪個國家加強聯繫時，有36％的意大利人選擇了中國，只有30％的人選擇了美國，中國在意大利人心中的可信賴度，已超越美國。

據法新社引述科爾伯基金會國際政治研究部主任米勒(Nora Müller)透露，德國人對美國的疑慮不斷增加，這是一個很令人憂心的發展趨勢。大西洋兩端的政治決策者們都應該好好思考。

據該報道稱，不過美國皮尤民調機構所做的問卷調查卻顯示，43%的美國人認為美國應該同德國保持密切關係。這顯示出，美國人仍很重視跨大西洋合作關係，但德意恐已民心思變轉向擁抱中國。