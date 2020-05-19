朱克伯格擔心其他國家效法“中國模式”

曾經將加州矽谷辦公室放滿習近平選集歡迎時任中國“網絡沙皇”魯煒到訪的Facebook（面書）老闆朱格伯格，根據美國CNBC財經新聞頻道報道，對其他國家仿傚“中國模式”感到擔憂，並且形容是“真的很危險”。魯煒因觸犯經濟罪名而正在服刑，有Facebook教主之稱的朱克伯格，其進軍中國市場的黃金夢，似乎已經驚醒。

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CNBC的報道指出，這並非是朱克伯格第一次提出有關的警告。他之前對擁有中國背景的抖音（TikTok），亦提出了類似的擔憂。

他說，西方國家最好的對抗辦法就是提出一個“清晰的框架”，可為“全球”提供一個標準。

朱克伯格說：“我所擔心的是，目前出現了兩個非常不一樣的框架，建立於非常不同的價值觀念之上。”朱在星期一與歐盟官員Thierry Breton進行的互聯網串流對話中，發表上述的評述。

曾經要求中國主席習近平為他當時未出生的女兒取名的朱克伯格說：“坦白一點說，我認為類此中國等國家所產生的模式，與比較上更民主的西方國家，有着非常不同的價值觀念。”

他說，西方國家應該以民主模式來對付中國，他又讚揚2018年布魯塞爾對私隱法的全盤修訂，聲稱這次的修訂促使Facebook更改了其對全球私隱的處理。

朱克伯格之前曾經對大陸的軟件“抖音”的審查做法提出警告，聲稱抖音刪除了不少香港去年爆發的社會運動的內容。

他說：“我非常擔心類此的模式將擴散到其他國家，而我認為對付中國最好的方法，就是提出一個西方民主國家式的框架，足可成為全球的一個標準。”

朱克伯格和Breton兩人在對話中，談及社交網站如何應付假新聞網站等議題，朱認為互聯網企業和政府互相合作是“勢所難免”的。

他說：“如何平衡言論自由和安全，我認為是一個很大的問題。問題不在應不應該存在法規，問題是我們提出怎樣的一個框架而足可贏得世界的支持？”