湖南假奶粉多案 2官員遭撤職

湖南一年內發生兩起假奶粉事件，導致兒童飲用後營養不良。當地政府表示，販售的商家涉及虛假宣傳，將從嚴查處，同時兩名負責市場監督業務的官員也遭免職。據中國經濟觀察網14日便發表評論，質問從2003年的安徽假奶粉事件，至今已17年，中國的經濟發展已不可同日而語，“但是，我們在商業規則、商業文明和倫理上，有同樣翻天覆地的進步嗎？為什麼這種踐踏底線的行為仍時有發生？”

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據中央社今天報道稱，湖南假奶粉事件頻傳，兩官員遭免職。

湖南郴州市永興縣多名兒童引用一款名為“倍氨敏”的“特醫奶粉”（特殊醫學用途嬰兒配方食品）後，全身長溼疹、體重下降，且頭骨變大，成為“大頭娃娃”。經醫院診斷後，這些兒童都罹患佝僂病。

中央社說，這令人聯想到2003年安徽阜陽農村的假奶粉事件，200多名嬰兒食用劣質奶粉導致營養不良、頭部腫大等現象。

媒體調查發現，“倍氨敏”實際上只是普通固體飲料（衝泡式飲品），並不具備特醫奶粉的條件。

而中國官媒央視新聞18日報導，“倍氨敏”是湖南唯樂可健康產業有限公司，委託天津市德恆科技有限公司生產的蛋白固體飲料，產品有生產商提供的檢驗合格報告，並附有廣東省質量監督食品檢驗站出具的監督抽查檢驗合格報告。

據央視報導指出，由廖姓夫婦經營的“永興縣愛嬰坊”母嬰店，宣稱“倍氨敏”為特殊醫學用途配方食品銷售。報導引用中國的“反不正當競爭法”第8條，指商家涉嫌虛假宣傳。目前商家已經停業，當地調查組將對當事人依法從嚴從重查處。

官方也對相關部門究責。報導指出，永興縣已依法依程序免除縣市場監督管理局黨組成員、副局長李建軍職務，並免除市場秩序監督管理股長曹石順職務。

央視報導也表示，當地政府安排5名食用“倍氨敏”後身體出現異常的兒童免費體檢，發現他們都有不同程度的營養不良、體重偏輕、身高偏矮、維生素D3攝取不足等狀況；但頭圍都在正常值範圍，官方將持續關懷指導這些兒童及家長。

事實上，這並非湖南首次發生假奶粉事件。2019年7月郴州兒童醫院的醫師推銷固體飲料“舒兒呔”，導致患兒營養不良，身高、智力、行動明顯落後普通兒童，甚至傷及內臟。當地的市場監管局指出，“舒兒呔”並非專供嬰幼兒食用的特殊食品嬰幼兒配方乳粉，明顯誤導患兒家屬。

據中央社說，中國最嚴重的奶粉事故要屬2008年的“三聚氰胺”毒奶粉事件。當年，中國知名嬰幼兒奶粉公司三鹿集團被查出奶粉原料中添加化學物質“三聚氰胺”，傷害幼童的泌尿系統，引發腎結石，受影響的幼童達30萬人，也打擊中國民眾對國產奶粉的信心。