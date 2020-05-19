無疫苗有望度過難關 中國抗體療法可有效阻止病毒感染細胞

由北京大學領銜的科研團隊17日在美國《細胞》(Cell)雜誌在線發表論文介紹，他們利用高通量單細胞測序技術，從新冠肺炎康復期患者血漿中成功篩選出多個高活性中和抗體。動物實驗證明，這些抗體有望用於新冠治療藥物研發和短期預防。

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這項研究由北京大學未來基因診斷高精尖創新中心主任謝曉亮領銜，北京佑安醫院、中國醫學科學院醫學實驗動物研究所、軍事醫學研究院微生物流行病研究所等機構共同參與。

論文介紹，針對新冠肺炎的血漿療法，其有效成分是特異性強的中和抗體。中和抗體由人體免疫系統產生，可有效阻止病毒感染細胞。

研究團隊從60名康復期患者身上篩選出8558種病毒蛋白結合抗體序列，成功找出14株高活性的中和抗體，其中編號為BD-368-2的抗體抑制病毒表現突出。

小鼠實驗顯示，感染新冠病毒的小鼠在接受BD-368-2抗體治療後，其病毒載量大幅下降。注射BD-368-2抗體可完全抑制小鼠模型感染病毒，達到預防效果。

此外，研究團隊還利用冷凍電鏡得到新冠病毒三聚體刺突蛋白與中和抗體的三維結構密度圖，從而揭示出中和作用的結構基礎。

謝曉亮在接受新華社記者書面採訪時表示，遴選出的中和抗體有望應用於新冠肺炎的治療和短期預防。研究團隊正積極推進臨床試驗，對成藥充滿信心。由於目前國內新冠患者數量很少，臨床試驗將在澳大利亞等國家進行。