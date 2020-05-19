研究發現：無癥狀感染者病毒量高短時間內也會污染周圍環境

一項研究指出：兩個無癥狀感染的中國留學生確診感染2019冠狀病毒疾病，研究人員在他們隔離檢疫期間下榻的旅館房間內，發現了多個接觸表面被他們所攜帶的病毒污染。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道，5月18日在美國疾病管制暨預防中心（CDC）「新興傳染病期刊」（Emerging Infectious Diseases）發表一項有關無癥狀感染者的研究指出：在海外留學的兩人分別於3月19日與20日相繼返回中國時沒有任何發病癥狀，他們轉往一處旅館隔離檢疫14天。第2天早晨兩人仍無癥狀，但經檢測呈現陽性反應後而送醫治療。

就在大約3小時後，中國研究人員在他們居住的兩個房間內的多個不同接觸表面搜集了22個採樣，當中有8個檢測發現COVID-19病毒陽性。6個病毒陽性採樣來自患者A學生的房間，接觸表麵包括電燈開關、浴室門把、床單、羽絨被套，枕頭套與毛巾。2個病毒陽性採樣則來自患者B學生的房間，接觸表麵包括水龍頭與枕頭套。

這項研究證實：無癥狀感染者會具有高病毒釋放量，即便是在相當短時間內，病毒也會廣泛污染周遭的環境。在長時間與人體接觸的床單與枕頭套，發現更高含量的病毒。顯示更換或清洗患者使用過的床單、被套和毛巾等時，正確處理程序的重要性。

這項研究由多個研究機構的科學家共同執行，參與單位包括青島市疾病預防控制中心、山東省疾病預防控制中心、崑山杜克大學全球健康研究中心以及北京微生物流行病研究所。