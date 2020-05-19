納斯達克收緊上市標準 或首指中國

納斯達克將對公司在IPO中的籌資規模下限作出限制，此舉將影響包括中國在內的一系列國家。據英國媒體報道說，這些變化是在瑞幸咖啡醜聞後發生的。

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據英國金融時報今天報道稱，納斯達克擬收緊上市規則。納斯達克(Nasdaq)將收緊對尋求在其交易所上市的公司的要求，此舉將影響包括中國在內的一系列國家。根據納斯達克周一提交給美國證交會(SEC)的文件，這家總部位於紐約的證券交易所將要求公司在首次公開發行(IPO)中籌集至少2500萬美元股本，或者相當於其上市後市值四分之一的金額。

據該報道，這些規定將適用於這樣一些國家赴美上市的公司：這些國家的保密法律和法規禁止美國監管機構獲取信息，比如中國。該交易所還規定，如果來自這些地區的公司沒有曾在美國上市公司工作過的高管，它們就必須聘請一名特別顧問，該顧問應熟悉美國上市公司所要求的透明度和問責水平。

這些變化是在瑞幸咖啡(Luckin Coffee)會計醜聞之後發生的。瑞幸是近年來赴美上市的最大的中資公司之一。據會計調查公司GMT Research的分析師奈傑爾•史蒂文森(Nigel Stevenson)表示：“很明顯，他們不想（在上市規則調整中）明確針對中國，但中國顯然是他們打算涵蓋進去的主要國家。”

在可能成為星巴克(Starbucks)中國本地競爭對手的瑞幸咖啡崩盤後，在美上市的中國公司受到的審視有所增加。這家初創公司在今年4月份承認在2019年偽造了3.1億美元的銷售額，並於上周解僱了首席執行官和首席運營官。該公司是去年最大的IPO公司之一，在醜聞被披露的當天，其股價下跌了近75%。這場災難促使美國證交會和上市公司會計監管委員會(PCAOB)的官員就中國公司的簿記標準向投資者發出聯合警告，納斯達克在周一提交的報告中援引了該警告。

據史蒂文森補充稱：“這將影響許多新上市的中國公司，尤其是那些沒有太多記錄、上市相對較快的公司。”Dealogic的數據顯示，自2016年底以來在納斯達克進行的59筆中國公司IPO，有近四分之一不到2500萬美元，這些交易僅占同期中國公司在該交易所籌資額的2%。然而，這些公司上市後表現不佳，股價較IPO價格平均下跌67%。

據香港孖士打律師事務所(Mayer Brown)合夥人賈森•埃爾德(Jason Elder)表示，要求管理層具備在美國上市公司工作經驗的規定，旨在加強對股東的問責。

該報道指出，瑞幸醜聞再次突顯出在美國上市的中國企業的投資者面臨的會計風險，這也正中華盛頓對華強硬人士下懷，後者已經因特朗普(Trump)政府與北京的貿易戰而變得大膽起來。今年4月，美國證交會宣布將於今年夏天召開會議，討論投資不同透明度公司的問題。美國證交會主席傑伊•克萊頓(Jay Clayton)表示：“對包括中國在內的新興市場的投資，會給美國投資者帶來信息披露、財務報告以及其他方面的重大風險。”