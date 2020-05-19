美國軍事動作頻頻 警惕中國趁疫情擴大勢力

美國特朗普政府對於圍繞新型冠狀病毒疫情與之激烈對立的中國，正在加強軍事方面的施壓。美方讓軍艦在南海及台灣周邊航行，還公開了潛艇在印度太平洋地區的動向，展開罕見的宣傳戰。日本媒體分析認為，此舉旨在遏制中國在各國忙於阻止疫情擴大的情況下擴大勢力。

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據共同社今天報道稱，美國警惕中國趁疫情擴大勢力，加強軍事施壓。

特朗普政府瞄準11月的美國總統選舉，正在加強就新冠疫情相關損失擴大強調中國責任的姿態。中國軍方正計畫8月在南海舉行大規模演習，美軍正努力消除周邊國家對其威懾力下降的擔憂。

據美軍8日宣布，太平洋艦隊的所有潛艇向西太平洋出動，“正在執行守護自由開放的印度太平洋的任務”，彰顯在美軍內部疫情蔓延的情況下維持機動力。隱蔽性強的潛艇運用狀況公佈於眾實屬罕見，據分析這樣做是為了牽制頻繁活動的中國軍隊。美方13日宣布，部署於關島的兩架新型無人偵察機“Triton”將全面投入運用，高官強調“美軍的監視和情報收集能力變得無以倫比”。

在馬來西亞近海，美方讓軍艦在遭到中國艦船施壓的馬來西亞石油探測船附近航行兩次，太平洋艦隊司令阿奎利諾譴責中國“應停止欺負弱者”。

據該報道，美國國防部長埃斯珀表示“在印太地區展現戰力和威懾力很重要”，打算讓發生集體感染的核動力航母“西奧多･羅斯福”號最快本月內重返該地區執行任務。