香港疫情名延長限聚令 六四晚會30年或首遭禁 泛民擬遍地開花

香港政府今天宣布，為防控2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而實施的“限聚令”將延長至6月4日。這意味每年舉行的“六四”天安門事件紀念晚會將是30年來首次停辦。香港特首林鄭月娥上午受訪時也強調，禁令是否延長，不會有政治考慮。香港泛民派要角、支聯會前主席李卓人今天表示，當晚仍將進入維園點燃燭光，或改采遍地開花形式紀念。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社消息，港府延長限聚令，六四紀念晚會恐30年來首度停辦。法新社說，“六四”紀念晚會通常吸引大量群眾參加，而香港是中國領土僅存還能公開悼念1989年“六四”天安門事件死難者的城市。

香港食物及衛生局長陳肇始說：“限聚令的延長一直都是以14天為單位，除了公共衛生，延長禁令沒有其他的考量。”

香港市民支援愛國民主運動聯合會指出，如今他們預期每年在維多利亞公園的足球場舉辦的“六四”紀念晚會將遭當局駁回。

香港支聯會主席李卓人表示：“我們相信我們申請通過的機率非常小。”

據中央社今天報道，香港政府宣布，原定21日屆滿的“限聚令”將延長實施至6月4日。這意味着每年舉行的維園“六四”紀念晚會將面臨31年來首次停辦。港府則強調，相關決定沒有政治考量。

5月初，澳門官方也以疫情為由，取消一場“六四”圖片展的場地申請。這將使香港和澳門這兩個中國領土僅剩的、還能公開紀念“六四”的城市，今年都將缺席。

為防控2019冠狀病毒疾病疫情，港府3月底實施“限聚令”，包括限制4人以上在公共場所聚集，並要求部份娛樂場所暫停營業。

隨着疫情變化，人數限制放寬至8人，而外界也關注疫情趨緩下，港府是否會取消禁令。但港府今天宣布，原定21日屆滿的“限聚令”將再延長14日至6月4日止。而KTV、派對房間、夜總會等娛樂場所的停業則延長7天，至5月28日止。

另外，宗教場所可豁免於“限聚令”，但不準飲食，人數不得超過可容納數量的一半。

該報道綜合香港電台和香港01消息，香港食物及衛生局長陳肇始下午會見記者時被問到，“限聚令”延長至6月4日，是否為打壓“六四”周年集會？而“限聚令”和停業規定延長的時間不同，是否反映了政治考慮？陳肇始對此表示，“限聚令”的延長一直都是以14天為單位，除了公共衛生，延長禁令沒有其他的考量。至於停業規定涉及從業員的生計，因此港府縮短關閉時間。

香港特首林鄭月娥上午受訪時也強調，禁令是否延長，不會有政治考慮。

中央社說，自1990年起，香港民間團體每年都會在維多利亞公園的足球場舉辦“六四”紀念晚會，悼念1989年天安門事件死難者。歷年的參加人數都超過萬人，是目前全球規模最大的“六四”紀念活動。

香港民政事務局長徐英偉今天表示，目前仍不適合放寬有肢體碰觸的活動，而政府也尚未恢復足球場、籃球場的申請，並指相關場地申請須耗時20天左右。這意味着，“六四”晚會將無法在維園舉辦。

據主辦晚會的香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）秘書蔡耀昌則表示，日前已向警方提出集會申請，但至今未獲回復，港府似乎出於政治考量延長禁令。他並指出，支聯會在六四當天仍會有行動。蔡耀昌說，公務員已復工、學生月底開學，港府也已放寬部份社交距離措施。若仍進一步限制遊行集會，可能超越公共衛生考慮，甚至違反人權法。

5月初，澳門民主發展聯委會（民聯會）主辦的“六四”圖片展，也被當地政府以疫情為由取消場地借用申請。

據中央社，因港府今天宣布，疫情“限聚令”效期將延至6月4日，使今年“六四”紀念晚會無法舉行。香港泛民派要角、支聯會前主席李卓人今天表示，當晚仍將進入維園點燃燭光，或改采遍地開花形式紀念。

李卓人表示，無論港警及康文署作出任何決定，支聯會都將會在6月4日當晚進入維多利亞公園點燃燭光，或考慮將紀念儀式分散在多個地點，以“遍地開花”形式進行。

支聯會秘書蔡耀昌也表示，支聯會日前即已向警方提出集會申請，但至今未獲回復。港府似乎出於政治考量延長“限聚令”，但支聯會在6月4日當天仍會有所行動。

蔡耀昌說，公務員如今已恢復上班、學生也將在5月底開學，且港府也已放寬部份場合的社交距離措施。但若仍進一步限制遊行集會，可能超越公共衛生考慮，甚至違反人權法。

據中央社說，香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）一直是香港“六四”紀念晚會的主辦單位，每年6月4日晚間在維園舉辦紀念晚會，都吸引許多理念相近的香港民眾參加，已成為香港政治文化的一環。