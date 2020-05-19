2歲時被拐 32年後和父母團圓

這是一場期盼了32年的認親。年僅2歲的兒子毛寅（小名嘉嘉）被人拐走整整32年。李靜芝夫婦從未放棄過尋找孩子，經過警方的不懈努力，終於在2020年5月18日和與被拐32年的兒子團聚。

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1988年10月17日，在西安西大街的金陵酒店（現陝西省地方誌館附近），李靜芝的丈夫老毛帶著兒子在附近玩耍。時年兩歲半的兒子嘉嘉口渴想要喝水，老毛便帶着孩子走進酒店，向服務員要了一杯水。

前後只有一分多鐘的時間，嘉嘉便不見了。老毛把以酒店為中心的幾條街道都踏遍了，始終找不到嘉嘉。

正在外地出差的李靜芝突然接到單位發出的“急事速歸”加急電報，要求她立刻返回西安。一路上，心急如焚的她腦海中浮現出千萬種“急事”，唯獨沒想到嘉嘉會丟。

回到西安後，得知兒子丟失的那一刻，李靜芝暈倒在地。

32年來母親走遍大半個中國

這些年來，李靜芝的足跡遍及陝西、山東、河北、河南、安徽、浙江等20個省份的數百個城市鄉鎮。哪怕再偏僻的村落，只要有嘉嘉的線索，她都會義無反顧地前去尋找。

1999年，黯然的李靜芝帶着年邁的母親定居天津。她開始積極爭取各種電視節目，學會網絡發聲，試圖通過更廣闊、更現代的辦法尋找嘉嘉。

1988年10月17日，李靜芝的兒子被拐走，案發後，公安機關立即開展偵查，大範圍走訪調查目擊者和周邊群眾，並專門赴安徽、山東、山西等地對有關線索進行核查，但相關工作均未取得有效進展。

今年4月底，陝西西安警方獲取一名四川人多年前曾花6000元收養一個西安兒童的線索後，立即對疑似對象進行篩選摸排，發現四川一男子與李靜芝的兒子高度相似。隨即，專案組民警前往四川進行核查，在當地公安機關配合下，經DNA對比確認，該男子就是32年前李靜芝被拐的兒子。

5月10日，是今年的母親節。這一天，陝西省公安廳連線李靜芝，送給她一份特殊的母親節禮物。這一天，她得知了尋找32年的兒子嘉嘉已經找到的消息，屏幕前的李靜芝喜極而泣。

養父送他來西安認親

嘉嘉抱着李靜芝和父親，淚流滿面。李靜芝拿出了一本相冊，向兒子講述他的幼年，似乎想把這32年的所有過往一次性告訴給兒子。

兒子還給給李靜芝夫婦倆準備了禮物。他給李靜芝送了一個手鐲，送給父親一個戒指。

在認親現場，嘉嘉的姑姑還拿來了一輛三輪童車，“這是他小時候最愛玩的，我們一直保存着。”

目前，專案組正進一步深挖相關線索，全力偵辦案件，一查到底，依法嚴懲涉案人員。