中國報告昨天疫情 新增確診5例 上海本地疑似一例或說法不一

中國國家衛生健康委員會周三公告，5月19日全國報告新增確診病例5例，其中境外輸入病例1例，本土病例4例；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中境外輸入病例2例（均在上海），本土病例1例（在上海）。不過，有報道說，上海本地報告與國家衛健委說法有異，上海報告無本土疑似病例。

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據路透社消息，5月19日中國大陸新增新冠肺炎確診5例其中吉林4例，新增無癥狀感染16例。

據中國國家衛生健康委員會周三公告，5月19日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例5例，其中境外輸入病例1例（在內蒙古），本土病例4例（均在吉林）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中境外輸入病例2例（均在上海），本土病例1例（在上海）。

吉林省衛健委稍早通報，5月19日1-24時，全省新增本地確診病例1例（吉林市），是在控制範圍內主動篩查檢測陽性確診的。5月19日0-1時新增3例本地確診病例已於5月19日進行通報。截至5月19日24時，吉林全省現有本地確診病例的密切接觸者1,181人，均在指定地點進行隔離醫學觀察。

國家衛健委數據並顯示，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無癥狀感染者16例（境外輸入1例）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察37例（境外輸入4例）；尚在醫學觀察無癥狀感染者368例（境外輸入26例）。

據路透社，累計收到香港特別行政區1,055例（出院1,025例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院45例）。

據自由時報消息，中國國家衛健委20日發表的疫情通報漏洞百出，除先說過去24小時內，中國境內共新增“5例”確診，分別為內蒙古境外輸入1例、吉林省有4例本土病例，大玩文字遊戲說上海“新增疑似病例3例”，但其中又包含“1例本土病例”，因此中國19日的確診人數實際上應是“6例”。但弔詭的是，上海市衛健委今日發布的疫情通報卻說19日“本地無新增確診病例”，部分中國網友也發現中央和地方政府的說詞不統一，紛紛表示“上海發布說本地沒有疑似呀”、“怎麼和上海發布不一致”、“上海發布19日沒有本土”。