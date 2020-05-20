中國對德投資繼續下降

據德國N-TV電視台報道，2019年，共有1851家外國企業來到德國投資落戶。但來到德國投資項目的中國企業越來越少。

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根據德國聯邦外貿與投資署公布的信息，自十年以來，中國現在首次不再屬於對德最大投資國前三名。2019年只有154家中國企業來到德國落戶。這是中國企業在德國的項目數量連續第四年下降。2016年的項目數量還幾乎是現在的兩倍。這是自2009年收集數據以來，中國首次不再屬於對德最大投資國前三名，而是落到了第四名。

位居榜首的依然是美國，在德國投資了302個項目，隨後是英國和瑞士，各投資185和184個項目。德國聯邦外貿和投資署總經理路透斯解釋說：“中國政府調控資本出口，加強了對本國的投資。2019年，因美中貿易爭端，中國經濟陷入三十年來沒有過的發展遲緩。所以，中國聚焦於本國，促進本國的創新和基礎設施。這是中國投資持續下降的原因。”但中國在德國就研究和發展以及生產投入了很多資金。對這一領域的投資將近佔中國投資的1/4，超過了平均水平。

雖然去年只有1851家外國企業對德投資，比2018年下降了10%。但比2018年帶來了更多工作崗位和更多資金。這與特斯拉在勃蘭登堡開廠，中國吉利在黑森以及中國電池生產商寧德時代在圖林根開廠的大型項目有關。外國投資由2018年的48億歐元增長到2019年的51億歐元，帶來的工作崗位由2018年的24000個增長到2019年的42000個。大部分投資商來自信息和交流技術領域，其次是企業和金融服務以及消費品行業。