中國3炮齊轟蓬佩奧賀蔡英文連任就職

台灣總統蔡英文今天舉行連任就職典禮。美國國務卿蓬佩奧昨天就祝賀蔡英文總統就職，並以“總統”相稱，中國外交部、國防部與國台辦今天同批此舉嚴重違反“一中”原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，並表示強烈憤慨與譴責。

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據中央社今天報道說，美國務卿祝賀蔡總統，中國3部門強烈憤慨譴責。美國國務卿蓬佩奧以“總統”稱謂祝賀蔡英文總統就職，中國外交部、國防部與國台辦對此同批此舉嚴重違反“一中”原則和中美三個聯合公報。

中國外交部官網20日發表聲明作以上表示，並揚言將對美方上述錯誤行徑採取“必要應對措施”，後果應由美方承擔。據聲明稱，蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明祝賀蔡英文就職，將其稱為所謂“總統”，並吹噓美台“夥伴關係”。美國政府一些官員和美國一些政客向蔡英文發影片賀辭。美方上述舉動嚴重違反“一個中國”原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨，並予以譴責。聲明重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。“中美建交公報”明確規定：“美國承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，在此範圍內，美國人民僅同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。”

聲明批評美方上述言行嚴重違反“一個中國”原則和中美三個聯合公報規定，公然違背美國政府自己作出的承諾，向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害台海和平穩定和中美關係。聲明稱，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。中國政府和人民反對“台獨”分裂活動、捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉中國內政的決心堅定不移，實現兩岸統一的決心堅定不移。

聲明“正告”美方，“台獨”是死路一條，縱容和支持“台獨”註定要失敗。任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方有力回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流。聲明並要求美方立即糾正錯誤，恪守“一個中國”原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和提升與台實質關係，停止干涉中國內政，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行。

中國外交部最後在聲明揚言，中方將對美方上述錯誤行徑採取“必要應對措施”，由此產生的後果應由美方承擔。

據該報道，至於中國國防部也在官網發布“聲明”，除重申“一中”原則並強調，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和14億中國人民民族感情，不容任何外來干涉。中方堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫。

國防部還指出，“我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！”國防部稱，挾洋自重沒有出路，以台制華註定徒勞。“台獨”分裂勢力及其行徑有悖民族大義，必將被釘在歷史的恥辱柱上。

據中央社，中國國台辦發言人馬曉光則回應說，兩岸同屬“一個中國”，台灣是中國不可分割的一部分。中方有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和“台獨”分裂圖謀，將採取一切必要措施堅決捍衛國家主權和領土完整，持續推進國家統一進程。