前香港中聯辦主任王志民露面 頭髮全白

前香港中聯辦主任王志民年初被免職並轉任後，消聲匿跡許久，最近露面時頭髮已全白。中央社說，先前眾多中共高官退休或因故落馬後，也往往給人頭髮一夕變白的印象，發色似在隱約間透露出權力消長。中國前國家主席胡錦濤去年10月1日現身中共建政70周年閱兵式時，一頭灰白頭髮和憔悴面容引起不少網友議論。

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據中央社今天報道稱，發色會說話，前中聯辦主任再露面頭髮已全白。消息說，前香港中聯辦主任王志民年初被免職並轉任後，消聲匿跡許久，最近露面時頭髮已全白。

王志民今年1月初被免去中聯辦主任一職後，轉任被視為“閑職”的中共中央黨史和文獻研究院副院長。據香港明報近日披露，64歲的王志民5月11日在院內主持會議時外表有着顯著變化，不到半年前仍烏黑的發色，已全部轉白，“較喺（在）香港做中聯辦主任時蒼老”。

香港去年爆發震動國際的“反送中”運動，王志民據報因未向北京反映香港真實輿情而去職，他也因此成為任期最短的中聯辦主任，僅在任2年3個月。外界因此認為，王志民可能壓力太大，才導致頭髮快速變白。

不過，中共官場據指一向都有染髮習慣，無論年齡高低，除非無發可染，領導人和官員常常都是一頭油亮亮的黑髮。也因為如此，有些領導人和高層官員離任或落馬下台後再現身，往往給人頭髮一夕變白的印象，但推測只是停止或無法再染髮所致。

例如中國前國家主席胡錦濤去年10月1日現身中共建政70周年閱兵式時，一頭灰白頭髮和憔悴面容引起不少網友議論。

此外，近年多名落馬高官受審時，也都是滿頭白髮，包括前中共政法委書記周永康、前中共中央辦公廳主任令計畫、前中共軍委副主席郭伯雄、前中共政協副主席蘇榮等副國級官員，以及前雲南省委書記白恩培、廣東前政協主席朱明國等省部級官員。

據中央社，但是，據外電說，中共總書記習近平的做法，卻讓中共官場染髮傳統開始鬆動。習近平於2014年亞太經濟合作會議（APEC）期間首次被媒體鏡頭捕捉到白髮，官媒環球時報當時曾說“領導人累到沒時間染髮”。去年北京舉行全國人大和政協“兩會”會議時，習近平增添的白髮再度成為話題。有分析說，習近平刻意露出白髮是為展現親民和節儉作風，也可能是當下的自信足以讓他打破中共染髮成規。

在上行下效風氣下，已有部分官員開始不染髮，儘管人數還不多，最為人知的就是中美貿易戰中方主談代表、國務院副總理劉鶴，外電形容“不管是誰肩負這項重任都應該會白髮”。