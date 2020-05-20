只許州官“發Tweet”　不許百姓“翻牆” 港媒指防火牆爭議

5月19日，一則中國男子“翻牆”被罰的警方通報引起廣泛熱議，《環球時報》總編胡錫進隨即發聲表態稱反對這一處罰，也反對對翻牆了解信息做出“違法”的定性。作為一間官方傳媒的總編輯，胡錫進對地方公安的處置表示異議，不僅代表輿論中相當部分聲音的意見，這種公然“唱反調”的舉措更是揭開了中國互聯網審查體系之下，混亂秩序與審查爭議。據香港01編者按說，胡錫進的反對帖文已被刪除。

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據香港01今天報道稱，防火牆爭議，只許州官“發Tweet”，不許百姓“翻牆”。報道稱，中國官方在處罰網民“翻牆”的同時，許多官方人士卻公然活躍在防火牆之外。

自1998年正式加入國際互聯網行列之後，中國政府開始構築一套互聯網邊界的審查系統，以監控、審查所有經過國際網關的通訊，並分析和過濾中國境外網絡的信息互相訪問，由此在中國內外形成一道屏蔽網絡信息的“牆”。而“翻牆”即是利用VPN等軟件繞過中國官方的防火牆設置，突破網絡審查的行為。

官方從未正式承認過防火牆的存在，但是對於中國網民的翻牆行為卻又時常被當局拿《中國互聯網安全法》予以處罰。

據該報道，類似翻牆被處罰事件在中國屢次上演，尤其是在2017年工信部明確規定，未經電信主管部門批准，不得自行建立或租用VPN，VPN被正式列入監管範圍，以及《中國互聯網安全法》在當年施行之後。中國輿論普遍認為，近年隨着中國政府收緊對VPN的控制，在全國範圍內清查網絡基礎設施和IP地址、寬帶等網絡接入資源，並將處罰對象從運營商擴展到個人用戶，“翻牆”變得愈發艱難且需要面臨更大的懲罰風險。

2018年上海一名軟件開發工作者因為在網站上出售VPN翻牆軟件帳戶，同時租用境外供應商伺務器，被控以侵入、非法控制計算機信息系統程序、工具罪，被判處有期徒刑３年，緩刑３年，並處罰金一萬元人民幣。2019年廣東韶關市網民朱某因使用VPN受到行政處罰。

但是隨着中國互聯網的發展，截至2018年底，中國的網民達到8.29億，而使用“翻牆”工具的規模也達到1.4億，也即是說在中國內地網民中，每6位中即有1位使用VPN繞過中國的“防火長城”，排除年齡在10歲以下（佔據中國網民規模的4.1%）的低齡網民，這樣的佔比已經可以宣布這項運行多年的“防火長城”幾乎形同虛設。

香港01說，防火牆在中國的尷尬還不止是被瓦解的處境。而是其漸漸被暴露出與中國現行發展的矛盾，並使得這項體系的制定者也難以自圓其說。2019年香港修例風波期間，內地粉絲團體“飯圈女孩”以及社群“帝吧”，翻牆與支持香港示威的網民發起激烈的網絡交鋒，此舉不僅沒有受到處罰，反而得到官方支持。

另一個顯例是在官方處罰網民“翻牆”的同時，處在中國體制內的媒體從業者甚至官員卻公然活躍在“防火牆”之外。胡錫進曾在一次受訪時坦承自己“翻牆”，並稱《環球時報》每一個人都能翻牆。而近來在與美國的輿論戰中表現亮眼的中國外交部新聞發言人華春瑩、趙立堅都時常活躍在被中國防火牆隔絕的Twitter上。

即使胡錫進以工作與國家需要試圖向外界解釋這種矛盾現象，但是在外界的觀感中，審查體系下的特權，並不是不能為人所接受，而是這種扭曲的根源實在應該根除。即使當前中國在努力放寬國內VPN外資准入條件，但顯然這個速度難以跟上中國國內成長起來的“翻牆”用戶。

據該報說，該次翻牆被罰事件是中國類似事件中再普通不過的一個案例，但是其仍然能夠在中國輿論中引起強大的關注，說明官方的行政處罰與公眾期待明顯是存在裂隙的。而這個裂隙其實已經無法掩蓋眾所周知且愈來愈明顯地呈現出來時——別讓“翻牆”成為一種特權。