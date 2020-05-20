新聞自由失守香港電台時事諷刺節目本季後停播

香港電台電視部所製作的時事諷刺節目《頭條新聞》，在親共人士和社團的連番攻擊下宣告失守。該節目在2月14日播出的一集，其中“驚方訊息”（不是警方訊息）環節被通訊局裁定“失實”且“辱警”，通訊局的上司商務及經濟發展局遂下令香港電台向公眾致歉，並懲處製作人員。港台當局決定待本季結束後暫停製作《頭條新聞》並進行檢討，涉事的集數節目亦將被下架。

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警方對有關決定表示歡迎，但香港記者協會對節目因受政治壓力而停播，憂慮言論空間收窄，最終產生寒蟬效應。民間團體“撐公共廣播運動”亦發表聲明指，當局的《頭條新聞》裁決“猶如謀殺諷刺性節目空間”，令人遺憾。

香港電台編製屬於政府，經費亦由政府撥款，但其編採立場一向保持獨立，而事實上，在香港目前的政治環境下，港台已經成為少數仍能堅持新聞獨立的傳媒，從而成為親共人士和團體的眼中釘，尤其是以嬉笑怒罵方式諷刺時弊、挖苦對象甚至包括港府高層領導以及政府部門的《頭條新聞》，更成為香港“五毛”主力攻擊的箭靶。

《頭條新聞》被批評已非首次，但其收視率反映頗受觀眾歡迎，尤其是諷刺警方的“驚方訊息”環節。這次出事的“驚方訊息”環節，在2月14日播出。藝人王喜扮演警察，躲在垃圾桶內，扮相滑稽可笑，對警方在反修例示威以及涉嫌假借抗疫之名卻以打壓民間活動的表現，極盡嬉笑怒罵之能事。

通訊局19日發出公布，在調查了超過3300名公眾人士對有關節目的投訴，投訴包括污衊及侮辱警方和政府的防疫工作、一面倒針對建制欠持平、無讓警方回應，及毫無根據的提述及暗示等，局方審議後認為投訴成立，並決定向港台發出警告，要求嚴格遵守《電視節目守則》。

港台當局之後表示願意接受裁決，並會嚴肅跟進，並向因連串事件引起對港台不滿的人以及感到被冒犯的警察致歉，裁決涉及的集數會下架。起初港台指《頭條新聞》本季暫停製作，後來更正今季節目播出後暫停。港台機構傳訊組總監伍曼儀錶示，該節目還有五集之後會暫停，之後會進行檢討、（檢討規模）大型一些，會問不同階層人士對這類節目的看法，綜合意見看看何去何從，以及如何發展。

港台節目製作人員工會主席趙善恩說：“（裁決）是用非常主觀的方法，我們形容是‘超譯’我們的內容，以及是用一種對號入座的方式，試圖引導大家，說看了這個內容就必然引起某種情緒反應。”

工會又指與管方會面後，預計節目下季會繼續製作。《頭條新聞》主持人吳志森對節目是否能以原有方式回歸感到極度悲觀，他告訴有線電視：“原有形式的頭條新聞，我相信暫停後是不會回來，因為這樣諷刺，一些很有勢力、權力的政府部門都會出現這個情況，那節目如何做下去？”

在美國，諷刺時事政治弊端的節目，一直大行其道而且受到廣大的歡迎。例如NBC的長壽節目《周末現場》（Saturday Night Live），其中一個環節就有好萊塢明星鮑德溫（Alec Baldwin）專門諷刺和挖苦總統特朗普，極盡插科打諢令觀眾捧腹大笑。

至於坊間及五毛一直認為，港台經費由政府撥款，就不應該批評政府。但其實政府本身的經費，根本就是廣大納稅人的財產，港台服務的對象因此應該是社會大眾，尤其是受到打壓而未能發聲的大眾。