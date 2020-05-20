日本官房長官表示祝賀蔡英文連任就職總統

日本官房長官菅義偉在5月20日的記者會上，針對有關台灣總統蔡英文連任就職總統的提問時表示：對蔡英文連任就職總統表示祝賀。台灣對我國來說是共有基本的價值觀，緊密的經濟關係和人員往來的重要夥伴和值得珍重的友人，我們將進一步謀求日台間的合作與交流的深化。

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日本和台灣在這次新冠流行的過程中進行了積極的互動與相互支持。台灣政府向日本捐贈200萬隻口罩，菅義偉就此表示：“再次感謝台灣令人感到溫暖的援助。願繼續加強合作”。

4月7日，日本一些城市宣布進入緊急狀態，當天，蔡英文在推特上圍繞新冠疫情向日本發出了聲援的信息。

蔡英文用日文寫道：日本各位：攜起手來，打贏這場戰鬥吧。

無論是地震還是颱風，都通過台日合作戰勝了。正因為如此，我們還會在勝利後再見。

安倍為此在4月8日用中文繁體字回應道：各位台灣的朋友們：對這次台灣許多朋友們的友情洋溢的鼓勵支持，我謹藉此機會表達誠摯的謝意。

我們一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本台灣一起加油！

對此，中方認為日方違背了“一個中國的原則”，向日方提出了抗議。

台灣的總統及立法委員選舉1月11日舉行投票與開票，民進黨候選人蔡英文再次當選。日本外務大臣茂木敏充1月11日發表談話，對蔡英文當選表示祝賀。

日本還積極支持台灣以觀察員身份參加世衛大會，菅義偉19日在記者會上針對商討新型冠狀病毒肺炎對應的世界衛生組織年度大會指出：“台灣沒能作為觀察員參加是非常遺憾的。”