特朗普或威脅貿易協議 統計顯示中國大力加購美國農產品

據華爾街日報稱，在截至5月7日的10周里，美國玉米和豬肉的總銷售比2017年同期水平增加了約七倍，棉花銷售增長了兩倍，2017年時美中貿易戰尚未開始。據美國農業部數據，同期對華大豆出口增長約三分之一。美國農產品出口收入中，大豆所佔比例最高。

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據華爾街日報報道，據美國官員表示，過去兩個月中國對美國農產品的採購大幅增加，不過其他行業的採購沒有達到美中第一階段貿易協議的預期。

美國農業部的數據顯示，在過去10周里，中國進口商購買了119萬噸玉米、117萬噸棉花、160萬噸大豆和244,532噸豬肉。除此之外，據美國農業部得到的報告，自5月7日以來的一周內，美國大豆的銷量增加了約73萬噸。

中美兩國在今年1月達成第一階段貿易協議，中國承諾在2017年的水平上增加購買2,000億美元的美國商品和服務。中國今年的農產品進口將至少比2017年中國進口水平或美國出口收入高出125億美元。到2021年，農產品進口額將進一步上升。

該報道說，在美國總統特朗普就他對該協議的看法發出相互矛盾的信號之際，中國加大了農產品採購力度。在5月3日的福斯新聞(Fox News)虛擬市政廳會議活動上，川普稱讚了這一“令人難以置信的貿易協議”，但威脅稱，若中國不兌現購買承諾，將終止協議。10天後，特朗發表推文稱，“100項貿易協議”也無法彌補在疫情大流行期間失去的生命，他將此次疫情稱之為“來自中國的瘟疫”。

此外，即便中國的採購量增加，但以當前的速度無法完成總體採購目標。彼得森國際經濟研究所(Research from Peterson Institute)的研究顯示，根據這項協議，要完成目標，中國2020年自美進口額應為366億美元左右，第一季度應為91億美元左右。而實際上，中國第一季度自美進口額僅為51億美元，不過這份貿易協定直到2月14日才生效。

據該報道，上述研究還顯示，中國在其他領域的採購也遠低於今年迄今的目標：截至2020年3月底，中國自美進口了8,700萬美元的協議所涉能源產品，而按比例分配的目標應為63億美元。

中國面臨的挑戰之一是，受疫情影響國內經濟狀況惡化，這削弱了需求。根據該協議，可以把商業考慮和市場狀況納入考量，在這種情況下中國未達到承諾是被允許的。

特朗普政府的談判代表繼續就採購問題向北京方面施壓，而中國繼續表示打算履行第一階段貿易協議中的採購承諾。5月7日，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)致電中國最高談判代表、國務院副總理劉鶴，以加強第一階段貿易協定的落實。這是他們數周來的首次交談。據中國官媒新華社報道，兩國談判代表都同意繼續合作，努力落實該經貿協議。

報道引據知情人士稱，在兩國談判代表此次會談前，中國被施壓增加農產品採購。特朗普一直強調農產品採購是該貿易協議的基石。中國上周宣布，允許美國藍莓和大麥出口到中國。