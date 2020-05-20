特朗普20日發推嚴厲批評中國新冠病毒蔓延全球“造成世界性大規模殺人”

美國總統特朗普20日上午發推文，寫道：“中國某個傢夥發布聲明，把奪走數十萬條人命的病毒怪罪中國以外的所有人；請跟這個傢夥解釋：原因出在中國無能，沒有之一，造成世界性的大規模殺人！（mass Worldwide killing!）”

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特朗普一直稱新冠病毒蔓延全球，中國和世界衛生組織負有不可推卸的責任，20日的推文是特朗普迄今對中國最嚴厲的批評。

根據美國約翰·霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，截至美國東部時間5月20日上午10時止，全球確診新冠病毒感染病例已達492萬例、死亡逾32萬3000人。

美國仍然是疫情最嚴重的國家：確診病例超過152萬例，死亡超過9萬1000人。最嚴重的紐約州：確診病例超過35萬2000例，死亡2萬8558人；其中紐約市確診病例超過19萬3000例，死亡2萬0887人。

目前全美已有5個州確診破8萬例，除紐約州外，還有新澤西州 (14萬)，伊利諾伊州(9萬)，馬薩諸塞州(8萬)，加利福尼亞州(8萬)。

美國的新冠病毒疫情並沒有好轉的跡象出現，根據模型預測顯示：未來25天，美國還會有2萬2000人感染病逝；至6月中旬，美國感染死亡人數預料會突破11萬3000人。

約翰·霍普金斯大學20日公布的統計還顯示，美國除外，全球確診病例前五名為：俄羅斯確診30萬8000例、死亡超過2972人；巴西確診27萬1000例、死亡超過1萬7000例；英國確診25萬例、死亡超過3萬5000人；西班牙確診23萬2000例、死亡2萬7000人；意大利確診22萬6000例、死亡3萬2000人。