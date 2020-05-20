疫情下全國政協年會明天啟減縮版會議 一周閉幕

中國全國政協13屆3次會議21日將在北京登場，在2019冠狀肺炎疾病疫情衝擊下，今年會議除了延遲近兩個半月揭幕，會期也將縮短4天半，定於27日下午閉幕，會期共7天。

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據中央社今天報道稱，疫情尚未了，中國全國政協會期僅7天。在疫情影響下，中國全國人大和全國政協會議（兩會）自往年的3月初延至近日召開。

將於明天登場的全國政協今天下午舉行記者會，這是中國兩會今年首場記者會。有別於以往媒體蜂擁而至的情況，網上照片顯示，今天記者會現場媒體疏疏落落，由國務院新聞辦公室副主任郭衛民擔任發言人。

據郭衛民說，全國政協13屆3次會議將於21日下午3時在人民大會堂開幕，27日下午閉幕，較原來計畫縮短了4天半。據表示，本次大會期間，全體會議和小組會議都做了相應的壓減。將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，其中一次以視訊會議方式舉行；安排6次小組會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。

此外，考量疫情防控要求和會期安排，大會對媒體採訪作出適當調整，邀請少部分在北京的中外記者到人民大會堂現場採訪；透過網絡視訊方式安排3場“委員通道”採訪活動；小組會議不安排集中採訪。中外記者可運用網絡、視訊、書面等方式採訪，各委員駐地都設有網絡視訊採訪室。

據該報道，本次全國政協會議主要議程包括：聽取並審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告；列席13屆全國人大3次會議，聽取並討論政府工作報告、民法典草案、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告等；審議通過政協13屆3次會議政治決議等決議和報告。