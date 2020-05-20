納斯達克通知瑞幸咖啡摘牌 大翻轉消息指今天仍上市

中國咖啡連鎖企業瑞幸咖啡周二表示，納斯達克已通知該公司計畫將其摘牌。一個月前瑞幸咖啡發現部分員工虛報銷售額。據台灣媒體說，最新消息出現大翻轉，那斯達克交易所今公告，瑞幸咖啡將於美國時間周三（20日）復牌。尚且沒有消息報告瑞幸復市持續時間。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道，納斯達克通知瑞幸咖啡準備將其摘牌。

納斯達克已重新加強對審計標準的關注。據路透社稍早周一稱，納斯達克本周收緊了上市規則，希望限制那些牢牢掌握在內部人士手中以及缺乏會計透明度的公司進行首次公開發行(IPO)。

瑞幸稱，納斯達克在摘牌通知中提及，該公司的虛報交易引起公共利益關切，且公司未能披露重大信息。這證實了稍早的路透報導。瑞幸計畫就此向納斯達克聽證小組提出舉行聽證會請求，聽證會結果出爐前，將繼續上市。聽證會結果很可能在兩個月內出爐。

瑞幸成立於2017年6月，去年在美國進行IPO，是當年中資公司在美國舉行的最成功IPO之一。瑞幸5月12日披露，已將首席執行官(CEO)錢治亞和首席運營官(COO)劉劍免職。瑞幸4月2日披露財務造假當天，股價暴跌逾80%。瑞幸4月7日暫停交易。納斯達克表示，在等待退市結果公布之際，將允許瑞幸股票在5月20日恢復交易。

據瑞幸表示，一直在配合和響應中美監管部門的調查。

據自由時報今天報道，那斯達克交易所指出，瑞幸咖啡將於美國時間周三（20日）復牌。

日前爆出做假帳的瑞幸咖啡（Luckin Coffee），於4月7日遭到美國那斯達克交易所暫停交易，並在15日收到要求下市通知。但最新消息卻出現大翻轉，那斯達克交易所今公告，瑞幸咖啡將於美國時間周三（20日）復牌。

公布此一消息的那斯達克交易所，幾天前才向瑞幸咖啡發出除牌通知，瑞幸咖啡則要求就此舉行聽證會，並稱在聽證會結果出爐以前，將繼續在該交易所上市。

據那斯達克交易所最新公布，瑞幸咖啡將於美國時間周三（20日）早上7點恢復交易。

據該報道，瑞幸咖啡董事長陸正耀於20日凌晨，針對被要求退市的消息發表聲明，首先對瑞幸咖啡造成的惡劣影響致歉，但也認為瑞幸咖啡已根據內部調查結果進行積極整改，但那斯達克不等最終調查結果出爐就要求瑞幸咖啡退市，讓他感到失望且遺憾。

瑞幸咖啡在4月2日公告，經公司內部調查後發現，營運長劉劍等人涉嫌財務造假，虛增近22億元人民幣交易額，消息曝光後，瑞幸咖啡股價單日暴跌逾75%。