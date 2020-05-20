美議員擬制裁10個中共官員包括衛健委主任馬曉偉

美國三名共和黨國會議員致函特朗普政府，要求制裁至少10名中共官員，指他們隱瞞武漢首發的新冠狀病毒疫情，還禁錮一些試圖將真相公諸於世的人士。

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他們星期一致給財政部的信函中，敦促特朗普政府運用《馬格尼茨基人權問責法》（Magnitsky Act），制裁至少10名上述的中共官員。在此全球性的法案下，美國政府可以對人權侵犯者採取懲罰措施。

美國部分鷹派議員最近提出多項提案，就有關疫情在全球散播一事，要中國負起責任，不但如此，他們又就有關中國滲透美國醫學研究機關的指控啟動調查，甚至中國在國會山莊過去多年來的活動，亦成為他們的調查對象。

據《華盛頓自由燈塔》報道，三名致函財政部的共和黨國會議員包括眾院中國工作小組成員班克斯（Jim Banks）、古登（Lance Gooden）以及克倫紹爾（Dan Crenshaw）。報道指，國務院拒絕就此事作出評論，但國務卿蓬佩奧最近的言論，似乎與這些議員的立場吻合。

他們在信中說：“他們令人驚愕和破壞性的決定，不但傷害中國人民和世界其他的人民，還促使新冠狀病毒的擴散，並且阻延全球各地政府有效抗疫。正因如此，美國有數以萬計的人民不必要的死亡，造成相當程度的經濟傷害。”

報道指，這是議員首次點名需要為問題負責的中共官員，而被點名的官員包括下令禁錮武漢8名吹哨醫生的（前）武漢副市長陳邂馨、負責審查信息以及禁錮不聽從中共指揮記者的公安系統官員，他們包括公安局局長李義龍。

國家衛健委主任馬曉偉和副主任王賀勝，亦在名單上。